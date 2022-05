Za ubytovanie utečencov dostali obce cez 2 milióny eur: Toto sú podmienky na získanie príspevku

Ministerstvo vnútra (MV) SR vyplatilo na základe výkazov takmer 2,5 milióna eur ako refundáciu za ubytovanie utečencov z Ukrajiny. Samosprávy ich jednotlivým prenajímateľom následne vyplatia do piatich pracovných dní. TASR o tom informovala hovorkyňa rezortu vnútra Zuzana Eliášová. Rezort zároveň upozorňuje, že výkazy za apríl je potrebné predložiť obciam do 6. mája.

"O príspevok za ubytovanie požiadalo 6389 ubytovateľov pre 23.445 ubytovaných odídencov. Najviac poskytovateľov ubytovania bolo v Bratislavskom (1742), Prešovskom (842), Košickom (831) a Žilinskom kraji (719). V týchto krajoch bolo aj najviac ubytovaných," priblížila Eliášová.

Ministerstvo zároveň ubytovateľom pripomína, že výkazy za mesiac apríl 2022 sú obciam povinní predložiť do piatka (6. 5.). Do rovnakého termínu je potrebné predložiť aj opravené výkazy za február a marec, pri ktorých boli vyzvaní na opravy. Obce následne všetky výkazy zosumarizujú a zašlú ministerstvu do 16. mája. Ministerstvo zároveň na svojom webe zverejnilo aktualizované formuláre výkazov pre fyzické i právnické osoby, ako aj pre mestá a obce.

Základnou podmienkou na získanie príspevku za ubytovanie je uzavretie zmluvy o poskytnutí ubytovania medzi majiteľom nehnuteľnosti a odídencom. Prenajímateľ po uzatvorení zmluvy s odídencom zmluvu predloží obci.