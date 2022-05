Aplikácia na meranie spánku ju poriadne vydesila: Strašné, čo bolo počuť v nahrávke!

Robyn Esplinová (28) tvrdí, že sa bála spať vo svojom vlastnom dome, pretože aplikácia ShutEye v jej telefóne nahrala mužský hlas, keď spala.

Po hrozivom zistení zostala Robyn zdesená. Britský portál Daily Star, ktorý informáciu priniesol píše, že v tom momente bola sama. Žena z Cramlingtonu v Northumberlande žije so svojím osemročným synom a dvoma psami. Okolo jednej hodiny ráno v utorok 26. apríla aplikácia v jej telefóne nahrala mužský šepkajúci hlas: „Môžem roztrhať plachty?“ Po tomto bolo podľa portálu počuť už len Robynho mopslíka, ktorý začal štekať.

Mladá mamička si aplikáciu stiahla len deň pred tým. Navnadil ju na to inzerát na sociálnej sieti. No po tejto skúsenosti tvrdí, že sa už bojí spať vo vlastnom dome. „Neviem, či sa mám smiať alebo plakať, úplne ma to vydesilo a teraz sa budem báť ísť spať,“ hovorí Robyn. Dodáva, že určite ide o mužský hlas. Napriek tomu tvrdí, že nevie, o koho by mohlo ísť, keďže v nahrávke počula silný prízvuk. „To, čo ma ale desí najviac, je štekot môjho psa na konci klipu. Určite niečo počul, takže začal štekať. Prosto, ak niečo počuje, začne štekať,“ hovorí mamička. Máte problém so spánkom? Vyskúšajte túto vojenskú techniku: Uspí vás do dvoch minút!

Robyn si podľa portálu stiahla aplikáciu ShutEye pre problémy so spánkom. Tá údajne dokáže zaznamenať kvalitu spánku jednotlivca vrátane akýchkoľvek rušivých elementov počas noci. Keď však Robyn ráno aplikáciu skontrolovala, zistila ďaleko viac – vrátane jej prebudenia okolo štvrtej ráno a 13 klipov chrápania jej psa. Daily Star tvrdí, že všetko bolo veľmi presné. Mužský hlas si však nedokáže vysvetliť. Dokonca kontaktovala kompetentných s otázkou, či im už niekto avizoval podobné skúsenosti. Odpovedi sa ešte nedočkala.

Vysvetlila, že keď nahrávku spánku videla, trvalo jej veľmi dlho rozlúštiť, čo sa v nej hovorí: „Teraz si to však uvedomujem a je to jasné.“ Následne sa snažila zistiť, či nejde jednoducho o chybu, ktorá sa mohla stať aj niekomu inému, žiadne odpovede však nenašla. „Samotná aplikácia je hodnotená veľmi dobre a hovorí sa, že všetko robí s presnosťou nad 90 percent,“ hovorí Robyn. Teraz si chce v dome nainštalovať kameru v nádeji zistiť, čo sa stalo. Na záver ešte dodala, že všetky dvere v onú noc boli zamknuté s tým, že v dome sa nič nepohlo.