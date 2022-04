Europoslanec má riešenia, ako znížiť závislosť Slovenska od ruského plynu: Toto sú jeho tri návrhy!

Martin Hojsík (PS/RE) konštatuje, že znížením závislosti na plyne z Ruska sa zníži aj podpora ruskej agresie na Ukrajine.

Poslanec Európskeho parlamentu (EP) Martin Hojsík (PS/RE) dnes na tlačovej konferencii predstavil výzvu osobností, prostredníctvom ktorej vyzýva vládu a celú spoločnosť k tomu, aby sa nielen znižovala závislosť od ruského plynu, ale aj závislosť od plynu a fosílnych palív ako takých, a aby sa zvýšila energetická sebestačnosť Slovenska.

„Naša závislosť od Ruska je problém pre našu bezpečnosť, pre naše peňaženky a aj pre našu planétu,“ vyhlásil. Pripomenul, že už vyše dvoch mesiacov trvá agresia Ruska na Ukrajine. No problém, ktorému Slovensko čelí, teda nielen dodávky plynu z Ruska, ale aj jeho cena a následné sociálne dopady je tu podľa Hojsíka už od vlaňajšieho leta. Znížením závislosti od plynu z Ruska dôjde podľa europoslanca aj k zníženiu podpory ruskej agresie. „My sme tí, ktorí financujeme Putinovu vojnu. A väčšími sumami, ako pomáhame na Ukrajine. Peniaze, ktoré sú posielané za plyn by mali ostať v slovenských regiónoch a rodinách,“ vyzval Hojsík.

Europoslanec ponúka slovenskej vláde niekoľko riešení. Prvým je odstránenie byrokratických prekážok, ktoré bránia rozvoju zelenej energie. Druhým je mobilizovanie dostupných finančných prostriedkov. „Som rád, že vláda posunula dopredu spustenie napríklad programu obnovy domov z fondu obnovy a odolnosti,“ povedal. Pripomenul ale, že miliarda eur za emisné povolenky leží na účte Environmentálneho fondu. „Táto miliarda teraz môže pomôcť najviac rizikovým skupinám,“ dodal.

Tretím riešením je ukončenie podpory fosílnych zdrojov z daní. Vláda by mala naštartovať aj informačnú kampaň, ktorá by objasňovala jej kroky. Hojsík tiež poukázal na fakt, že množstvo kuchynského odpadu sa dá použiť na výrobu biometánu. „Nie je plyn ako plyn. Fosílny škodí planéte a podporuje Putina, výroba biometánu rieši problém s odpadmi, zabezpečí menej skládkovania, vytvorí nové pracovné miesta a nahradí fosílny plyn,“ uzavrel.

Pod výzvu europoslanca sa podpísala napríklad expremiérka Iveta Radičová, exminister financií Ivan Mikloš, podnikateľ Pavol Čekan či herečka Zuzana Kronerová.