Slávny ruský moderátor si robil srandu z Čechov: Toto robili aj za druhej svetovej vojny

Hlavný ruský propagandista a proputinovský televízny moderátor Vladimir Soloviov si vzal v stredu na mušku Českú republiku, keď ju spomenul ako príklad krajiny, ktorá podporuje vojnu.

Dodal, že to Česi robili už pre Nemcov za druhej svetovej vojny. Informácie priniesol vo štvrtok český portál Novinky.cz s poznámkou, že čím horšie sa pre Rusko vyvíja vojna na Ukrajine, tým viac ruská propaganda silnie.

V takzvanom diskusnom programe Večer s Vladimirom Soloviovom na ruskej štátnej televízii moderátor, ktorý mal byť údajne cieľom atentátnikov, povedal, že vojna na Ukrajine je vlastne pokračovaním Veľkej vlasteneckej vojny. Takto Rusi označujú druhú svetovú vojnu, ale jej začiatok datujú do roku 1941 a k predchádzajúcemu sovietsko-nemeckému paktu Molotov-Ribbentrop sa veľmi nepriznávajú.

Soloviov uviedol, že Západ poštval proti Rusku krajinu, o ktorú sa v podstate nestará. "(Západné krajiny) presvedčili a skorumpovali ich (ukrajinskú) patetickú a skorumpovanú nacistickú vládu," povedal Soloviov a dodal, že Západ bude zasa s radosťou dodávať zbrane. "Pozrite sa na Čechov. Tí tak ako v časoch Nemecka, tak aj teraz s radosťou opravujú a dodávajú ťažkú techniku," vyhlásil moderátor. Narážal tým na správy z polovice apríla, keď česká vláda informovala, že české zbrojovky pomôžu Ukrajincom opravovať techniku. Prvou zákazkou bola oprava tankov T-64, pripomenuli Novinky.cz.

Pozoruhodné výroky vyslovila aj novinárka a manažérka prokremeľských médií Russia Today či Sputnik Margarita Simonianová. Povedala, že je pravdepodobnejšie, že by začala tretia svetová vojna, než že by Rusko na Ukrajine prehralo. Soloviov zareagoval: "My prídeme do neba a oni sa rozpadnú." Simonianová ho doplnila: "Všetci raz umrieme." Ruská propaganda využíva tému použitia jadrových zbraní vo vojne čoraz častejšie. Dôvodom môže byť zvýšená intenzita dodávok zbraní od Západu a aktuálna bojová situácia na Ukrajine, keď Rusi postupujú, ale zatiaľ príliš pomaly a za cenu veľkých strát, píšu Novinky.cz.