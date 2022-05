Každý deň nový gurmánsky zážitok!

Nemusíte prejsť tisíce kilometrov do ďalekej Indie, Vietnamu, Kórey, Havaja, Iránu či Turecka. Objavte chute z rôznych kútov sveta na jednom mieste.

V Tržnici Nivy to každý deň žije, vonia aj chutí. Príďte sa presvedčiť a ochutnať špeciality, o ktorých ste možno doteraz ani netušili.

Vyskúšajte degustačné porcie za zvýhodnenú cenu počas celého mája.

Aj takto chutia Nivy!

Zoznámte sa s chuťou Iránu v Perzskej reštaurácii. Energická Rana pôvodom z Teheránu vám naservíruje pravú iránsku špecialitu Koobideh [kubidé] alebo nemenej populárny Fesenjan [fesendžán]. Dáte prednosť špízom grilovaného mletého jahňacieho a hovädzieho mäsa alebo sladkokyslej kombinácii kuracieho mäsa s omáčkou s granátovým jablkom a vlašskými orechmi?

Milovníci Ázie by na potulkách Tržnicou rozhodne nemali vynechať návštevu reštaurácie Sunshine. Príjemná Xiaomei pôvodom z juhu Číny vám tu pripraví nielen Slovákmi obľúbenú chrumkavú kačicu alebo kuracie Kung-Pao. Nebojte sa experimentovať a objavovať rôznorodé chute najväčšieho štátu východnej Ázie.

Máte chuť na kebab alebo burger? Na Nivách nechýbajú ani tieto obľúbené pochúťky Slovákov. Zastavte sa po najlepší kebab v meste v Papa Turkish. Po pár slovách s priateľským Ugurom pochopíte, čo v Turecku znamená náš zákazník, náš pán. O tom, že aj zdanlivo obyčajný burger môže byť skutočným gurmánskym zážitkom, sa presvedčíte v Koon Food Bare. Sympatický Bratislavčan Alexander vám predvedie, ako chutia a voňajú burgre pripravované so skutočnou vášňou.

Degustujte, vychutnávajte, objavujte

Počas celého mesiaca na vás v Tržnici Nivy čakajú špeciálne degustačné porcie za zvýhodnenú cenu. Ochutnajte mini slivkové buchty s posýpkou podľa vlastného výberu od Na pare, mini jogurtové misky v Nuttery a Pijo bio, degustačné vegan a mäsité jedlá v Perzskej reštaurácii, malé „to go boxy“ v Bamboo alebo vína z malokarpatskej oblasti v Cuvée.

Rozmanitosť, čerstvosť, lokálnosť

V Tržnici Nivy sa riadime pravidlom: „Sto ľudí, sto chutí.“ Zo širokej ponuky kvalitných lokálnych potravín, ale aj chutných špecialít domácej a svetovej kuchyne si vyberie každý.

Zastavte sa na obed vo foodcourte a objavte chuť Indie v Masala Darbar, pravé vietnamské PHOlievky, ázijské špeciality v Bamboo Express, kuchyňu Blízkeho východu v Hummusbare, hovädzie mäso zo slovenských fariem v Regal Burgeri alebo si doprajte tradičné slovenské, české a maďarské jedlo U Gazdu.

Skočte si do streetfoodovej časti Tržnice po poctivú chrumkavú bagetu do banh-mi-ba alebo misku kvalitných a zdravých ingrediencií do Poké bistra. Čo by ste povedali na výlet do Japonska v Kinka Ramen alebo Portugalska v Beijaflor či na návrat do detstva vďaka domácim pareným buchtám v Na pare? Ak hľadáte niečo naozaj špeciálne, môžete si dopriať milk tea nápoj, vegan jogurtové misky v Nivy space alebo tradičné raňajkové špeciality od omelety cez chlieb vo vajíčku až po ovsenú kašu v raňajkovom bistre Yeme.

V Nivy centre od jeho otvorenia pribudlo aj viacero unikátnych konceptov s príjemnou atmosférou a výhľadom na mesto. Navštívte piváreň Mestečko, fine diningový koncept Cabo alebo objavujte ázijské chute v Pad Thai a Nood.le. Nechajte sa pozvať na kávičku do Mondieu, Ria café či Nivy space alebo na pohár kvalitného vína do Cuvée Wine Shop & Coffee.

V Tržnici Nivy nájdete obchody s kvalitnými a zdravými potravinami, dobrotami z rôznych kútov sveta a čerstvými pochúťkami. Každú sobotu od 11:00 do 19:00 tu môžete zažiť aj pravé farmárske trhy plné kvalitných výrobkov priamo od farmárov.

Sledujte nás na Facebooku alebo na nivy.com a nenechajte si ujsť žiadnu chutnú novinku!