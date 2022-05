Rheinmetall plánuje na východe Slovenska významnú investíciu

V Moldave nad Bodvou by radi privítali investíciu, ktorá priamo zamestná 150 ľudí a dá prácu desiatkam subdodávateľských firiem.

Vojnový konflikt na Ukrajine okrem iného naplno odhalil nedostatky vo výzbroji slovenských ozbrojených síl. Slovensko je vďaka svojej hranici s Ukrajinou priamo v centre diania a okamžite potrebuje zlepšiť výzbroj svojej armády. Slovenské ministerstvo obrany preto naplno pracuje tom, aby posilnilo našu obranyschopnosť. Jedným z krokov k naplneniu tohto cieľa je aj výmena zastaralej vojenskej techniky. Na výmenu starnúcej flotily slovenských bojových vozidiel BVP-2 zo sovietskej éry rezort obrany vyčlenil 1,7 miliardy eur.

Jedným z horúcich kandidátov na zisk tejto lukratívnej zákazky je nemecký koncern Rheinmetall. Ten sľubuje, že v prípade úspechu v tendri viac ako polovicu z hodnoty zákazky preinvestuje naspäť do slovenskej ekonomiky. A to prostredníctvom úplne nového závodu, ktorý plánuje postaviť na východe Slovenska v Moldave nad Bodvou. Slovenský závod by vyrobil 80 % flotily nových obrnených vozidile a výrobu by spustil už v roku 2025. Tamojší región sa stále potýka s vyššou nezamestnanosťou a výstavbu závodu, ktorý dá priamo prácu 150-tim zamestnancom a desiatkam subdodávateľských firiem, by v Moldave privítali.

Potvrdzuje to aj primátor Moldavy nad Bodvou Slavomír Borovský, ktorý plány nemeckej spoločnosti víta: „Sme veľmi radi, že si takýto významný medzinárodný hráč vybral naše mesto pre svoj hlavný slovenský výrobný závod. Továreň prinesie mestu a regiónu množstvo pracovných príležitostí a sociálnych výhod. Spoločnosť Rheinmetall môže počítať s našou plnou podporou pri realizácii svojich plánov.“

Závod, ktorý by vyrástol v Moldave nad Bodvou, by pre potreby slovenskej armády vyrábal moderné pásové vozidlá Lynx KF41. Závod bude pozostávať z výrobných liniek na ploche 12 000 m² a testovacích priestorov s rozlohou 15 000 m². Okrem už spomínaných 150 pracovných miest v regióne s dlhodobo vysokou mierou nezamestnanosti vzniknú vďaka investícii nepriamo ďalšie pracovné miesta. Moldavský závod bude vyrábať podvozky a veže pre vozidlá Lynx. Zabezpečí tiež integráciu manipulačných systémov, testovanie, lakovanie a údržbu pre flotilu pásových bojových vozidiel. Navyše, bude postavený tak, aby v budúcnosti vedel pružne reagovať na požiadavky slovenských ozbrojených síl.

V uplynulých mesiacoch už Rheinmetall nadviazal spoluprácu s viacerými domácimi spoločnosťami vrátane CSM Industry z Tisovca, ktorá je tradičným zamestnávateľom na strednom Slovensku. Rheinmetall spolupracuje s desiatkami ďalších spoločností a viac ako 150 slovenských firiem prejavilo záujem stať sa jeho dodávateľmi a vytvoriť tak širokú slovenskú priemyselnú sieť. „Je to iba začiatok. Lynx sa osvedčil na svetových obranných trhoch a s pribúdajúcimi objednávkami na tieto vozidlá vytvorí závod v Moldave nad Bodvou ešte viac pracovných miest,“ hovorí výkonný viceprezident pre predaj taktických vozidiel Oliver Mittelsdorf.

Spoločnosť Rheinmetall bola založená v roku 1889 a dnes ako integrovaná technologická skupina, Rheinmetall AG úspešne pôsobí na medzinárodnej úrovni. S približne 25 000 zamestnancami v 133 lokalitách a výrobnými závodmi po celom svete vygenerovala spoločnosť Rheinmetall v roku 2021 tržby vo výške 5,7 miliardy eur.