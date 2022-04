Slovenskí policajti sú už na Ukrajine: Budú dokumentovať podozrenia z vojnových zločinov

Slovenskí policajti sú už na Ukrajine, kde budú pomáhať s dokumentovaním podozrení zo spáchania vojnových zločinov.

Informovala o tom v stredu polícia na sociálnej sieti.

"Na Ukrajinu odišli kriminalistickí technici spolu so súdnymi lekármi. Ide o historický okamih, keď poskytujeme takúto pomoc inej krajine," uviedla polícia.

"Chcel by som sa poďakovať všetkým policajtom, ktorí prejavili odvahu a odhodlanie ísť do vojnou zmietanej krajiny. Urobíme všetko pre to, aby sme pomohli objasniť veci, ktoré sa tam stali," zdôraznil prvý policajný viceprezident Branko Kišš.

Podľa polície na výzvu kyjevského a charkovského kriminalistického ústavu a pod záštitou ukrajinského ministerstva spravodlivosti sa 26. apríla uskutočnilo online rokovanie za okrúhlym stolom, na ktorom sa zúčastnilo 120 zástupcov z 25 krajín vrátane zástupcov Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru (PZ) SR. Išlo o výmenu skúseností, postupy a potencionálne potreby ukrajinskej forenznej komunity pri identifikácii obetí vojnového konfliktu.

"Najväčší priestor v diskusii sa venoval DVI (Disaster Victim Identifiction) tímom nasadzovaným po celom svete najmä v súvislosti s hromadnými nešťastiami a prírodnými katastrofami s veľkým množstvom obetí, ktoré je potrebné identifikovať. Pôsobia i v miestach bývalých vojnových konfliktov, ako sú Rwanda, Mali alebo Kosovo. V rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť 2021 až 2027 Kriminalistický a expertízny ústav PZ predložil návrh projektu, ktorého cieľom je vytvorenie slovenského národného DVI tímu," dodala polícia.