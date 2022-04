Gastroenterologička Gojdičová: Pacientovi sa snažíme ukázať, že je pre nás dôležitý, a že mu chceme pomôcť

Crohnova choroba aj ulcerózna kolitída (IBD) sú zápalové ochorenia tráviaceho traktu, ktorých presnú príčinu vzniku odborníci zatiaľ nepoznajú. Čo však vedia, je, že obe ochorenia sú celoživotné a život pacientov výrazne ovplyvňujú aj po psychickej stránke.

Chronická únava, teploty, pretrvávajúca hnačka, krv v stolici či bolesti brucha. Toto sú len niektoré z nepríjemných príznakov ochorení, ktoré sa týkajú čoraz väčšieho počtu pacientov. Ochorenie IBD v mnohých prípadoch spôsobuje častú práceneschopnosť, ktorá môže prerásť až k invalidizácii. Tá sa týka napríklad aj pacientov s Crohnovou chorobou, u ktorých sa môže vyskytnúť komplikácia ochorenia, perianálna píšťala (fistula). Ide o kanálik alebo otvor v oblasti konečníka alebo v jeho okolí, z ktorého odchádza stolica alebo hnis. „Fistula má na pacientov výrazný dopad, pretože u väčšiny sa objavuje spolu s Crohnovou chorobou najmä vo veku od 20 do 40 rokov, teda v tom najaktívnejšom období života, keď pacient začína partnerský život, je aktívny v kolektíve, študuje alebo absolvuje svoje prvé pracovné skúsenosti. Za svoje ochorenie sa pacienti často hanbia, nevie o ňom ich okolie, pracovný kolektív a v mnohých prípadoch ani rodina,“ hovorí MUDr. Anna Gojdičová, PhD., gastroenterologička, Poliklinika Bezručova.

Podobná situácia nastáva často aj v ambulancii. Pacient nemá problém hovoriť o únave či bolesti brucha, otázky o stolici či postihnutí perianálnej oblasti sa však javia ako zahanbujúce. „Na druhej strane, pokiaľ pacientovi ukážete, že máte na neho čas, že mu venujete priestor, že sa cielene pýtate na prejavy ochorenia, o ktorých doteraz s nikým nehovoril, bariéry začnú padať samé. Okrem toho považujem za dôležité vytvoriť pacientovi prostredie bez zbytočných svedkov, z tohto dôvodu nie je vhodné, aby bola pri vyšetrení prítomná sprevádzajúca osoba,“ uvádza MUDr. Anna Gojdičová, PhD. Zvládnuť nápor, ktorý so sebou prináša chronické ochorenie, akým je Crohnova choroba, nie je jednoduché. Dôležité je ochorenie prijať, zistiť si o ňom všetky dostupné informácie, ale pomôcť môžu aj terapie u psychológa či psychiatrická intervencia.

Liečba fistúl pri Crohnovej chorobe sa zvyčajne u gastroenterológa nekončí. Do procesu manažovania ochorenia vstupuje rádiológ, ktorý posudzuje fistulu či prítomnosť abscesu pri zobrazovacom vyšetrení a taktiež chirurg, pokiaľ medikamentózna liečba nevedie k vyhojeniu fistuly. „Liečba fistúl by mala byť realizovaná výhradne v IBD centre, ktoré má skúsenosti s komplikovanejšími ochoreniami. Fistula radí pacienta do rizikovej skupiny. Pokiaľ nereaguje na prvotnú liečbu a prítomná je aj abscesová dutina, je nutné zapojiť do terapeutického procesu aj chirurga,“ vysvetľuje MUDr. Anna Gojdičová, PhD. V súčasnosti je aj v gastroenterológii k dispozícii moderná liečba, ktorou je možné navodiť bezpríznakové obdobie u veľkej väčšiny pacientov. Pri ústupe ťažkostí sa postupne zvyšuje kvalita života pacienta. V bezpríznakovom období môže pacient dosiahnuť rovnakú kvalitu života ako zdravý jedinec, a to bez akéhokoľvek obmedzenia, okrem pravidelného užívania liekov a návštev lekára.

Pacientom s Crohnovou chorobou či ulceróznou kolitídou môže významne pomôcť aj členstvo v pacientskej organizácii. Na Slovensku združuje IBD pacientov organizácia Slovak Crohn Club. „Keď pacient vidí, že s týmto ochorením alebo jeho závažnou komplikáciou nie je jediný a dostane sa do kolektívu ľudí, ktorí si prešli liečbou či obdobiami aktivity ochorenia, dostáva šancu sa s ochorením ľahšie vyrovnať,“ dodáva MUDr. Anna Gojdičová, PhD.

C-ANPROM/SK/ALOFI/0004

Dátum prípravy: apríl 2022