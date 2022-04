Mamička sa bojí, že jej v nemocnici vymenia dieťa: Šialené, čo mu urobí po pôrode!

Budúca mamička sa obáva, že jej po pôrode vymenia bábätko za iné. Na odľahčenie svojho strachu prišla s kreatívnym nápadom.

Žena, ktorá na sociálnej sieti TikTok vystupuje pod menom @my_sahm_lifestyle, zverejnila krátke video, na ktorom sa dotýka svojho tehotenského bruška.

“Som paranoidná, pretože som sa dopočula, že po pôrode sa bábätká môžu medzi sebou popliesť, takže urobím čokoľvek čo bude fungovať a zmierni moje obavy,” uviedla vo videu “Ľudia si myslia, že som šialená, lebo chcem svojmu synovi po narodení namaľovať prst namodro,” dodala.

Ako píše denník The Sun, Američanka nie je vo svojich obavách sama. “Urobila som presne to isté so svojimi dvomi deťmi,” priznala ďalšia žena