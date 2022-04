Súdna reforma ministerky Kolíkovej: Krajské súdy zostávajú, čo sa nakoniec zmení?

V dvoch najväčších mestách Slovenska Bratislave a Košiciach by mohli vzniknúť mestské súdy (MS).

Počet krajských súdov (KS) by mal ostať zachovaný, čiastočne by sa mala upraviť veľkosť obvodu týchto odvolacích súdov v prípade rodinnoprávnej a obchodnej agendy. Vyplýva to z pozmeňujúceho návrhu k reforme súdnej mapy. Počas parlamentnej diskusie ho predložil poslanec Michal Luciak (SaS). Zmeny majú byť výsledkom rokovaní v koalícii.

Krajské súdy majú ostať v súčasnom počte osem a tiež v súčasnej podobe. Nastať by malo opatrenie v prípade rodinnoprávnej a obchodnej oblasti, v rámci ktorých je agendy menej, čím ministerka spravodlivosti Mária Kolíková odôvodňuje potrebu zväčšiť obvod.

Pri obchodnej agende by mal preto KS v Bratislave vykonávať agendu aj v rámci obvodu krajských súdov Nitra a Trnava, banskobystrický súd aj v rámci obvodu trenčianskeho a žilinského krajského súdu a KS v Košiciach i pre obvod prešovského krajského súdu.

V prípade rodinnej agendy by mal KS Trnava vykonávať agendu aj v rámci obvodu bratislavského a nitrianskeho odvolacieho (krajského) súdu, KS Žilina aj pre banskobystrický a trenčiansky obvod a prešovský aj pre obvod KS v Košiciach. Krajské súdy už nebudú mať na starosti správnu agendu, tú majú prebrať novovzniknuté tri správne súdy.

Zároveň sa navrhuje 36 okresných súdov a 33 obvodov okresných súdov, a to vrátane štyroch mestských súdov v Bratislave s tým istým obvodom. Po dohode v koalícii má byť na Orave sídelný OS v Námestove, na Hornom Zemplíne si status sídelného OS zachovajú napokon aj Vranov nad Topľou i Humenné.

Čo sa týka mestských súdov, v Košiciach by mal podľa návrhu vzniknúť fúziou troch súčasných okresných súdov (Košice I, Košice II a Košice – okolie). V Bratislave majú byť štyri mestské súdy. Bratislavské MS I až III majú vzniknúť premenou zo súčasných okresných súdov, v prípade MS Bratislava IV má ísť o spojenie súčasných okresných súdov Bratislava IV a Bratislava V. Každý z mestských súdov by mal mať špecifickú agendu.

MS Bratislava I, ktorý by mal vzniknúť z OS Bratislava I, bude riešiť trestnoprávne záležitosti, MS Bratislava II bude mať na starosti rodinnoprávnu agendu, MS Bratislava III sa bude zaoberať prípadmi obchodného práva a MS Bratislava IV bude riešiť občianskoprávne spory.

Keďže všetky košické OS sídlia v jednej budove, k žiadnemu sťahovaniu by dôjsť nemalo. V Bratislave sa sťahovanie sudcov predpokladá, a to podľa väčšinovej agendy, ktorú vykonávajú.

Poslanci diskusiou o pozmeňujúcom návrhu ukončili prvý deň 65. schôdze. Pokračovať v rokovaní o súdnej mape by malo plénum opäť v stredu (27. 4.) ráno. O 11.00 h by mali poslanci hlasovať o stavebnej legislatíve z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme rodina). Popoludní sa očakáva mimoriadna schôdza k odvolávaniu ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO), ktorú iniciovala opozícia.