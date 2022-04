Ženu uniesol agresívny bývalý priateľ: Zachránil ju tajný signál z TikToku

Ženu z amerického štátu Tennessee uniesol bývalý priateľ. Polícia ju zachránila vďaka použitiu tajného signálu.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Ako uvádza denník The Tennessean, žena bola na návšteve u svojho brata keď sa stretla so svojím bývalým priateľom, 31-ročným Johnathonom Smithom, ku ktorému nastúpila do vozidla. V ňom došlo k fyzickej konfrontácii pri pokuse vystúpiť, Johnathon sa jej vyhrážal so skrutkovačom v ruke - “Pokiaľ nebudeš moja, nebudeš nikoho,”

Okolo 13. hodiny zastavili na čerpacej stanici a spolu vošli dnu. Žena dávala skryté znamenia pokladníkovi rukou, ten ich po chvíli pochopil. Signál používaný obeťami domáceho násilia sa stal populárnym aj na sociálnej sieti TikTok.

Zamestnanci čerpacej stanice kontaktovali políciu. Pokladník sa snažil muža zdržať predstieraním poruchy pokladne. Johnathon sa rozhodol urýchlene odísť, no v momente odchodu na miesto prišla polícia, ktorá vozidlo naháňala, kým nenarazilo do potoka. Johnathon Smith je obvinený z únosu a domáceho násilia s priťažujúcimi okolnosťami. Našťastie, obeť incidentu nebola zranená.