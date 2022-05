Neuveriteľný príbeh: Budúca nevesta tesne pred svadbou zistila, že jej snúbenec je ženatý!

Budúca nevesta zistila, že jej snúbenec je ženatý. Po tomto šokujúcom odhalení prezradila, že zmenila dátum svadby, ba dokonca uvažovala o jej úplnom zrušení.

Na diskusnej stránke Mumsnet používateľka pod menom @Wouldyoubabys napísala: „Myslím, že musím zrušiť svoju svadbu.“ Vysvetlila, že s partnerom sa mali brať v januári. A hoci sa z toho všetci „veľmi tešili“, nedávno cez exmanželku svojho partnera zistila, že jej budúci manžel je stále ženatý a to aj napriek tomu, že so svojou bývalou sa rozišiel „pred 12 rokmi“, napísal britský Independent.

„[Snúbencova exmanželka] poukázala na to, že aj keď sa rozišli pred 12 rokmi, v skutočnosti sa nikdy nerozviedli,“ napísala nevesta na sociálnej sieti. „[Môj partner] hovorí, že si to v skutočnosti nepamätá. Ukázalo sa však, že stále manželia sú,“ dodala. Ženích mal podľa portálu „začať rozvodové konanie“ už v januári. Celý proces však nemusí skončiť skôr, ako sa má oženiť.

„Je čoraz pravdepodobnejšie, že to do našej júlovej svadby nebude hotové,“ píše sa v príspevku. Používateľka dodáva, že naňho celý týždeň tlačila, aby vec urgoval. Aj napriek tomu však ďalej píše, že to asi nestihnú. Jej partner hovorí, že teraz vyhodia do vzduchu vyše 36-tisíc eur. Frustráciu budúcej nevesty ešte stupňuje fakt, že len minulý týždeň rozposlali svadobné oznámenia. Independent ďalej píše, že ženu zranilo aj to, že počas telefonátu s jej nadstavajúcim, nemal hovoriť o ničom inom, len o peniazoch, o ktoré majú prísť – o tom, že si ju chce zobrať vraj nepadlo ani slovo. Budúca nevesta ďalej popísala, ako vo večer rozhovoru šla spať, pričom ráno nemohla prestať plakať. Je partner mal byť z toho všetkého „nahnevaný“, informuje portál.

V ten istý deň mal navyše pozvať svoju tehotnú dcéru a exmanželku k ním domov. Budúca nevesta o tom vraj nevedela. Dodala, že sa kvôli tomu cítila zle s tým, že v momente, keď ich počula prichádzať, cítila sa ako v pasci. Vysvetlila však, že s jeho tehotnou dcérou nemá práve najlepší vzťah, pretože minulý rok s partnerom prišli o dieťa a potom už neotehotnela. Okrem iného však poznamenala, že majú normálny a „idylický život“, pričom jej partner sa takto zvyčajne nespráva. Taktiež poznamenala, že pre nich nie je veľa minúť vyše 36-tisíc eur na svadbu vzhľadom na príjem jej snúbenca.