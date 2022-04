Žilinka reaguje na tvrdenia Smeru: Svojim kritikom zanechal jasný odkaz

Generálny prokurátor Maroš Žilinka sa ohradil voči tvrdeniu strany Smer-SD, že bol "dovydieraný" najvyššími ústavnými činiteľmi a špeciálnym prokurátorom.

Uviedol to na sociálnej sieti a zároveň zdôraznil, že tak ako doposiaľ, nikdy sa pri výkone svojej pôsobnosti nedá ovplyvniť nikým a ničím.

"Pri vykonávaní pôsobnosti a zákonných oprávnení generálneho prokurátora som vždy a v každej veci postupoval a rozhodoval samostatne, v súlade so sľubom, ktorý som zložil pri vymenovaní do funkcie generálneho prokurátora," uviedol Žilinka. Tvrdí, že nikdy by nedopustil žiadne pokusy o ovplyvňovanie výkonu svojich ústavných a zákonných kompetencií zo strany kohokoľvek, a to ani zo strany najvyšších ústavných činiteľov.

"Zdôrazňujem, že tak ako doposiaľ, nikdy sa pri výkone mojej pôsobnosti nedám ovplyvniť nikým a ničím a už vôbec nie záujmami politických strán, či tlaku verejnej mienky alebo médií," povedal. Ako dodal, aj naďalej bude pre neho jediným imperatívom zákon.

Strana Smer-SD v sobotu v reakcii na obvineného exministra vnútra Roberta Kaliňáka, ktorého vzali do väzby uviedla, že "štátna mafia vedená Čaputovou, Hegerom, Lipšicom a Matovičom, ktorá zneužila vyšetrovateľov NAKA, dovydierala generálneho prokurátora a sudcov Špecializovaného trestného súdu, sa rozhodla všetkých oponentov pozatvárať".