Po pôrode prišla tvrdá rana osudu: Doktori jej neverili, o život bojovala s časom!

Doktori jej povedali, že bolesti hlavy sú jedným z príznakov tehotenstva. Neskôr zistila, že má nádor veľkosti grapefruitu.

Kirsty Axworthy začali sprevádzať zvláštne symptómy približne v 12. týždni tehotenstva. Doktori ich vyhodnotili ako bežné tehotenské príznaky. 7 týždňov po narodení dcérky Elle Axworthy sa príznaky zhoršili, preto sa rozhodla znovu navštíviť svojho lekára. 26-ročnej žene napokon diagnostikovali prvý stupeň rakoviny lymfatického systému.

Denník The Sun informoval, že žena pracujúca ako vedúca predajne následne podstúpila chemoterapiu, aby zakročila s touto 13-centimetrovou časovanou bombou.

Kirsty tvrdí, že jej 11-mesačná dcérka je dôvodom prečo žije. V januári sa dozvedela šťastnú novinku, nádor je v remisii a postupne sa zmenšuje. Teraz vyzýva ľudí, aby v prípade akýchkoľvek podozrení oslovili svojho lekára a dožadovali sa odpovedí.

“Keby nádor nezachytili včas, pravdepodobne by ma udusil. Ide o veľmi agresívnu a rychlo rastúcu formu rakoviny lymfómu,” hovorí rodáčka zo škótskeho Blairgowrie “Doktor povedal, že keby som nezačala s chemoterapiou do niekoľkých týždňov, už by som tu asi nebola. Bolo to ako časovaná bomba,” dodala.