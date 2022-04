Neskutočné, akú šarapatu s nami dokáže spraviť nápoj: Ak sa chcete dobre vyspať, toto večer nikdy nepite!

Každý z nás sa skôr či neskôr stretol s trápením v podobe nespavosti. Vedeli ste o tom, že nápoje, ktoré pijete pred spaním, majú obrovský vplyv na kvalitu vášho spánku?

Ako píše britský denník The Sun, niektoré nesprávne voľby sú očividné napr. nápoje s obsahom kofeínu, no jeden by vás mohol prekvapiť - voda. “Vylučovanie zdravého mladého človeka je v noci v obmedzenom režime,” píše webstránka nadácie Sleep Foundation.

Obmedzený režim vylučovania slúži na to, aby sme sa v noci nebudili. Pitie nadmerného množstva vody krátko pred spánkom môže tento balans narušiť. Uistite sa, že pijete dostatok vody po celý deň. “Večer znížte príjem vody, vyhnete sa tak neželaným návštevám kúpeľne uprostred noci,” dodala stránka.

Ďalším nápojom, ktorému by ste určite mali vyhnúť, sú sladké bublinkové limonády. Väčšina týchto nápojov je plná cukru a kofeínu. Posledné štúdie hovoria, že ľudia s vysokým príjmom cukru sú náchylnejší na časté zobúdzanie sa.

Veľa ľudí si pri večeri rado vychutnáva pohár dobrého vína, avšak alkohol narúša cirkadiánny rytmus tela - naše biologické hodinky. Namiesto pitia vody, sladkých nápojov či vína, skúste pred odchodom do postele pohár teplého mlieka alebo bylinkový čaj.