Hannah bojovala s neplodnosťou: Stal sa zázrak, toľkoto detí neplánovala ani vo sne!

Matka, ktorá sa obávala neplodnosti, porodila pätorčatá vďaka liekom stimulujúcim ovuláciu.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Hannah Merton má len 23 rokov a už má 5 detičiek! Nebolo to však také jednoduché. Kráske sa nedarilo otehotnieť, tak začala brať lieky na plodnosť po niekoľkých mesiacoch neúspešného pokúšania sa otehotnieť. V októbri 2019 prišiel zázrkak. Ako píše portál Daily Mail, prekvapivo zistila, že čaká rovno päť bábätiek!

Jej deti Philomena, Evangeline, Meredith, Gideon a Elliot sa narodili predčasne v 25. týždni tehotenstva. Žiaľ, najmladšie bábätko Meredith zomrelo na následky krvácania do mozgu.

Deti boli privedené na svet cisárskym rezom. “Bola som v šoku, vystrašená a vzrušená zároveň. Bola to láska na prvý pohľad, no taktiež ma znepokojovalo množstvo hadičiek, monitorov a káblov okolo nich,” hovorí čerstvá mamička

Po príchode domov si Hannah a jej partner Jacob uvedomili, že to nebude také jednoduché. “Niekedy sa pýtam samej seba ako to zvládnem, ale nemám na výber, musím sa s tým zmieriť,” povzdychla si Hannah Napriek tomu tvrdí, že nič by nemenila a údajne už rozmýšľajú o ďalšom prírastku do rodiny.