Predseda NKÚ hodnotí svoj 7-ročný mandát: Takto si predstavuje svojho nástupcu

Predseda Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR by mal byť odborník a zodpovedný človek. Ale predstava, že to musí byť nevyhnutne opozičný kandidát, je mýtus.

Pri príležitosti hodnotenia svojho sedemročného mandátu vo funkcii predsedu NKÚ to v TASR TV povedal Karol Mitrík.

„Nevidím racionalitu v tom, či je kandidát koaličný alebo opozičný. Tvrdím, že by tam mal byť rozhľadený, múdry a zodpovedný človek, ktorý neuhne z rovnej cesty,“ konštatoval Mitrík. Dodal, že princípom úspešnej práce NKÚ je strážiť efektívne a účelné využívanie prostriedkov z peňazí daňových poplatníkov a nezametať nič pod koberec. Politici podľa neho neradi počúvajú, že sa niečo nepodarilo, ale tí rozumní radšej korigujú nedostatky, ako by mali spochybňovať dobre podložené závery kontroly.

V tomto zmysle boli podľa neho kompetencie NKÚ v ústave aj zákone formulované nadčasovo a v roku 2006 boli doplnené aj o právomoci pri kontrole samosprávy. „Zoberme si, že celá daň z príjmu fyzických osôb, plus výber vlastných daní a poplatkov, tečie do samosprávy, to sú nemalé prostriedky,“ poznamenal Mitrík.

NKÚ sa podľa neho nezameral iba na kontrolu, ale snažil sa samosprávam aj pomáhať. „Máme vlastnú legislatívnu radu, ktorá monitoruje celý legislatívny proces. Informácie potom posúvame našim kontrolórom, ale aj ďalším inštitúciám, únii miest a ZMOS-u, aby sa aj oni vedeli orientovať v novinkách,“ povedal. Na druhej strane, celá verejná správa je podľa Mitríka zrelá na reformu, keďže niektoré z kompetencií samosprávy z objektívnych dôvodov nedokážu vykonávať.

Od roku 2006 venoval NKÚ podľa neho 80 percent svojich kapacít samospráve. „Bolo to správne, lebo samospráva potrebovala spätnú väzbu. Ale toto nie je jediným hlavným poslaním NKÚ. Sú aj ďalšie verejné politiky. Zdravotníctvo, školstvo, doprava, vnútro,“ povedal Mitrík.

Hoci NKÚ dáva odporúčania na korekcie, nemá právomoci udeľovať kontrolovaným subjektom pokuty alebo iné sankcie. Vďaka novele zákona NKÚ vznikla povinnosť informovať parlament. „Najvyššou kontrolnou inštitúciou v tomto štáte je parlament, ten má všetky právomoci a môže si vynútiť plnenie opatrení,“ pripomenul predseda NKÚ. Vlani mu odovzdali 42 rôznych správ.