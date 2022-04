Adrienne chcela v reštaurácii osláviť narodeniny: Zákazníčka jej to kvôli bujnému poprsiu nedarovala

Američanka sa rozhodla osláviť svoje narodeniny tak, že pôjde na večeru a dá si niečo pod zub. Neočakávala, že keď sa usadí a zloží zo seba šatku, tak ju niekto napomenie kvôli jej prirodzene veľkému poprsiu. Už vôbec neočakávala, že to bude druhá žena.

“Dnes, v deň mojich narodenín, som si dala dole šatku a pani sediaca pri vedľajšom stole mi povedala, že moje prsia sú znepokojujúce a presadla si...” zdôverila sa na sociálnej sieti Twitter.

Tonight at my birthday dinner I took off my shawl and the lady at the next table said, “well those are distracting” and moved tables. Still got it!*



*prejudice against big naturals