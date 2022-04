Vďaka pauze so šálkou dobrej kávy sú ľudia v práci spokojnejší

Káva podporuje tvorivosť, uľahčuje komunikáciu a zvyšuje duševnú pohodu zamestnancov. Kofeín tiež účinne povzbudzuje bdelosť, pozornosť a zlepšuje sústredenie.

To všetko je veľmi potrebné na to, aby vznikol spokojný a výkonný pracovný kolektív.

Ak umožníme ľudom príjemnú pauzu s obľúbenou kávou vo vysokej kvalite, zadarmo a priamo na pracovisku, nebudú mať žiaden dôvod odbiehať do kaviarní.

Na obchodných stretnutiach Vám zase kvalitne pripravené espresso, krémové cappuccino, alebo štýlové latte macchiato pomôžu reprezentovať vysokú úroveň spoločnosti.

V práci sme poháňaní kávou

Dnes veľa zamestnávateľov pripúšťa, že ponúkať kvalitnú kávu na pracovisku je veľmi dôležité. Ideálnou voľbou sú spoľahlivé samoobslužné kancelárske kávovary JURA, ktoré fungujú na princípe „zapni a začni si vychutnávať“. Dokážu pripraviť až 34 kávových špecialít na stlačenie jedného tlačidla, a to vrátane napríklad módneho flat white, či praktickej mítingovej kanvice kávy.

Môj najmilší kolega - kávovar

Osadenstvo kancelárií má na kávovar špecifické požiadavky, kompaktný domáci kávovar s malou kapacitou a drobnými zásobníkmi im prináša viac starostí, ako úžitku a vydrží im slúžiť len krátko.

Výhody kávovaru určeného na pracovisko:

• Primeraná kapacita: veľké zásobníky na vodu, kávu a kávový odpad.

• Možnosť pripojenia kávovaru na vodu a na odpad.

• Perfektné a rozmanité kávy a špeciality s mliekom, ktoré pripravíte jednoduchým stlačením tlačidla.

• Inovácie, ktoré výrazne zlepšujú chuť kávy a zvyšujú komfort používania kávovaru.

• Super jednoduchá údržba: čistenie bez nutnosti vyberania komory, plnoautomatické čistenie mliečnych ciest, inteligentný vodný systém...

• Odolná konštrukcia a materiály, robustné tlačidlá ktoré ostanú dlho funkčné a pekné.

• Záruka 25 mesiacov, alebo iné výhody ako je inštalácia / zaškolenie a to aj pri kúpe na IČO.

Kancelársky kávovar je aj pre menšie kolektívy, ktoré si pripravia približne 30 káv denne, ale aj pre skutočne veľké pracovné tímy. Koncept intuitívnej obsluhy a použitie veľkých odolných tlačidiel umožňujú všetkým používateľom možnosť rýchlo a jednoducho si pripraviť dokonalú kávu. Väčšie kávovary majú aj dva mlynčeky a ponúkajú ďalšie skvelé možnosti.

Kompletné riešenie

Kávovar môžete kombinovať s príslušenstvom ako je: ohrievač šálok, chladič mlieka, súprava na pripojenie vody, platobný systém, vysielač pre kontrolu a ovládanie kávovaru cez mobil - či tablet. Obľúbená je kombinácia kávovaru na prípravu čistých káv s kávovarom ktorý pripravuje aj mliečne špeciality.

Týmto spôsobom si môžete vyskladať presne to čo potrebujete. Radi vám s tým pomôžeme.

Vyskúšajte kávovary JURA naživo a ochutnajte kávu

V našej krásnej značkovej predajni JURA Store Bratislava si naživo pozriete a vyskúšate všetky modely kávovarov. Ochutnáte čerstvo pripravenú kávu i mliečne špeciality priamo z toho modelu, ktorý sa vám páči. Náš personál vám ochotne všetko vysvetlí a ukáže, urobí ponuku na mieru a ponúkne inštaláciu i zaškolenie.

Rezervujte si termín bezplatnej prezentácie juraprofi@swisscoffee.sk

Viac informácií o skvelých švajčiarskych kávovaroch JURA nájdete na:

https://jurastore.sk

www.facebook.com/jurastore.sk