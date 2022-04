Pomerne bezpečný Ľvov cieľom raketového útoku Rusov: Mesto ich zasiahlo niekoľko! Hlásia šesť mŕtvych

Starosta Ľvova Andrij Sadovyj na Facebooku uviedol, že mesto zasiahlo päť rakiet. Na miesto explózií už podľa neho vyslali pohotovostné zložky, pričom úrady zisťujú bližšie podrobnosti.

Novinári BBC v Ľvove počuli najmenej päť výbuchov a videli tiež jednu letiacu raketu. Sirény leteckého poplachu sa podľa nich v meste ozvali asi 45 minút predtým.

Najmenej šesť ľudí zahynulo. Osem ďalších osôb utrpelo zranenia, oznámil gubernátor Ľvovskej oblasti Maxym Kozyckyj. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP. "Momentálne môžeme potvrdiť, že šiesti ľudia sú mŕtvi a ôsmi zranení. Medzi obeťami je dieťa," uviedol Kozyckyj na sociálnych sieťach.

Medzi zranenými v Ľvove je aj dieťa, uviedol gubernátor Maksym Kozyckyj. Agentúra Ukrinform tiež oznámila, že niekoľko rakiet dopadlo blízko vlakovej stanice vo Ľvove. Z radov cestujúcich alebo pracovníkov dráh podľa nej nie sú hlásené žiadne obete.

Poslankyňa ukrajinského parlamentu Lesja Vasylenková na twitteri ráno zverejnila fotografiu s poznámkou, že ruské rakety mierili na železničnú stanicu a sklady.

#Lviv one hour ago. At least 5 #Russia missiles hit the Western city. Train station and storage units were targeted. pic.twitter.com/rzMEbcs70z