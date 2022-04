Ukrajina už vyplnila dotazník pre vstup do EÚ: Stane sa členom v skrátenom konaní?

Ukrajina už vyplnila dotazník na kandidatúru na členstvo v EÚ a očakáva, že príslušné rozhodnutie padne na júnovom zasadnutí Európskej rady, uviedol Ihor Žovkva, zástupca vedúceho kancelárie prezidenta Volodymyra Zelenského.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Ukrajina podľa Žovkvu očakáva, že na tomto summite lídrov členských štátov EÚ a vedenia eurobloku bude Ukrajine udelený štatút kandidáta na členstvo v EÚ. "Je to dôležitý míľnik, ktorý nemožno obísť," povedal Žovkva. V nedeľu večer v rozhovore pre ukrajinský verejnoprávny rozhlas Žovkva potvrdil, že ukrajinská strana už vyplnila dotazník, ktorý jej 8. apríla počas svojej návštevy v Kyjeve odovzdala predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.

Vysvetlil, že v ďalšom kroku teraz musí EK pripraviť odporúčanie, či Ukrajina spĺňa kodanské kritériá pre členstvo. Vyjadril aj nádej, že odporúčanie Bruselu bude pozitívne. Dodal, že potom sa touto otázkou bude zaoberať Európska rada. Objasnil tiež, že ak bude v prípade Ukrajiny prijaté rozhodnutie o udelení štatútu kandidátskej krajiny, začnú sa rokovania o plnom členstve v EÚ.

Žovkva zdôraznil, že tieto rokovania by sa mali uskutočniť v skrátenom konaní. Podľa neho si to Ukrajina zaslúži. "V súčasnosti neexistuje ani jeden členský štát EÚ, ktorý by bol proti členstvu Ukrajiny v Európskej únii. Pozície jednotlivých krajín sa líšia, pokiaľ ide o rýchlosť postupu, ktorý musí Ukrajina absolvovať, aby sa stala členom," uviedol Žovkva.

Podľa neho Ukrajina hovorí s krajinami, ktoré zatiaľ neveria v rýchly postup jej členstva. Dodal súčasne, že väčšina štátov sa prikláňa k názoru, že Ukrajina by mala tento proces absolvovať rýchlo.

Európska rada sa má stretnúť 23. - 24. júna, ako sa uvádza v harmonograme zasadnutí Rady na jej webovej stránke, dodala agentúra Reuters. Ukrajina oficiálne požiadala o členstvo v EÚ koncom februára, krátko po začiatku ruskej invázie.