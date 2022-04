Vodca Islamského štátu sľubuje pomstu za smrť svojho predchodcu: Vyzval na útoky v Európe

Džihádistická organizácia Islamský štát (IS) v nedeľu prisľúbila "pomstu" za zabitie svojho bývalého vodcu abú Ibráhíma Hášimího Kurajšího a vyzvala svojich stúpencov, aby využili vojnu na Ukrajine na uskutočnenie útokov v Európe.

Informovala o tom agentúra AFP, ktorá pripomenula, že Kurajší prišiel o život začiatkom februára počas operácie amerických špeciálnych síl, keď odpálil bombu, ktorá okrem neho zabila aj členov jeho rodiny. Nový vodca IS, abú Umar al-Muhadžír, vyzval svojich stúpencov, aby obnovili útoky v Európe. Majú pritom využiť situáciu, keď "križiaci bojujú proti sebe" - podľa AFP tým narážal na inváziu ruskej armády na Ukrajinu, ktorá sa začala 24. februára.

O novom vodcovi IS, Muhadžírovi, ktorý je tretím šéfom džihádistickej skupiny od jej vzniku, je známe len málo, dodala AFP. Po tom, ako IS v marci roku 2019, pod náporom jednotiek podporovaných koalíciou vedenou Spojenými štátmi, stratila kontrolu aj nad poslednými zvyškami územia svojho kalifátu sa zostávajúce jednotky IS v Sýrii väčšinou uchýlili do púštnych skrýš.

Tieto svoje bašty teraz využívajú napr. na prepady Kurdmi vedených síl a sýrskych vládnych jednotiek. V podobných útokoch pokračujú aj v Iraku, uviedla AFP.