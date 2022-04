V Kyjeve bolo počuť výbuchy, Rusi ostreľujú Charkov! Útok má chystať aj námorníctvo

Sirény upozorňujúce na možné nebezpečenstvo bolo počas noci počuť po celej krajine. Miestni predstavitelia zatiaľ žiadne podrobnosti o možných explóziách nezverejnili. Správy tak podľa agentúry Reuters nebolo možné nezávisle overiť. Podľa generálneho štábu ukrajinskej armády Rusi aj naďalej čiastočne blokujú mesto Charkov a ostreľujú jeho rezidenčné štvrte. Podnikajú aj nálety na Mariupol. Na útok na mesto sa chystá podľa všetkého aj ruské námorníctvo, tieto informácie sa teraz overujú, uviedol generálny štáb.

Ruská invázia na Ukrajine pokračuje už 53. dňom. Podľa Kyjeva na území Ukrajiny naďalej prúdia ruské jednotky, najmä z Brjanskej, Kurskej a Voronežskej oblasti. Ruskí vojaci, ktorí už na ukrajinskom území sú, majú značné problémy so zásobovaním, tvrdia ukrajinský generálny štáb. Podarilo sa im ale nazhromaždiť veľké množstvo munície. Nespokojnosť ruských vojakov však podľa Kyjeva naďalej rastie, najmä kvôli kvalite dodávaného jedla a paliva a tiež nedostatočnej rotácii jednotiek.

Ako generálny štáb ukrajinskej armády vo svojej dnešnej správe na facebooku dodal, na územiach obsadených Rusmi pokračuje rabovanie a násilnosti páchané na civilnom obyvateľstve. Ukrajincom sa za posledných 24 hodín podarilo v Luhanskej a Doneckej oblasti odraziť desať ruských útokov. Zničených bolo 15 ruských tankov a tri delostrelecké systémy.

Podľa britskej vojenskej rozviedky Rusi naďalej pokračujú v presune bojového i ďalšieho vybavenia z Bieloruska smerom na východ Ukrajiny, okrem iného do oblastí neďaleko Charkova a Severodonecka. Na východe krajiny aj ruské delostrelectvo naďalej ostreľuje ukrajinské pozície. "Aj keď sa Rusko teraz sústredí na východ Ukrajiny, jeho cieľ zostáva rovnaký. Snaží sa prinútiť Ukrajinu, aby sa vzdala svojej euroatlantickej orientácie a Rusko mohlo v regióne dominovať," citovalo britské ministerstvo obrany z novej správy britskej vojenskej rozviedky.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 17 April 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/x9XjnFUY7Y



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/81fxQPbOye