Zelenského vláda začína plánovať povojnovú obnovu Ukrajiny: Toto navrhuje na záchranu Mariupola

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil, že jeho vláda začala plánovať povojnovú budúcnosť Ukrajiny. Informovala o tom americká spravodajská televízia CNN.

V príhovore zverejnenom v noci na nedeľu Zelenskyj informoval, že v sobotu mal stretnutie venované "rekonštrukcii našich miest". Uznal, že ide "o obrovské množstvo práce, ale (je to) stále menej, ako brániť štát vo vojne." Podľa CNN Zelenskyj označil súčasné obdobie za "historický okamih, okamih, keď môžeme raz a navždy vyriešiť mnohé staré problémy" a začať so "skutočnou modernizáciou našich miest". Spomenul v tejto súvislosti "kvalitné územné plánovanie tam, kde neexistovalo", zohľadnenie tokov v doprave, zaručenie energetickej účinnosti, použitie ekologických materiálov i inkluzívnosť.

Pripomenul aj problémy, s akými ľudia zápasia, keď sa snažia získať financie na to, aby mali vlastný byt alebo si postavili dom. Informoval, že si stanovil úlohu poskytnúť dočasné bývanie všetkým vnútorne vysídleným osobám, ktorých príbytok bol zničený vo vojne. Vysvetlil, že pôjde o dočasné bývanie, "kým im domy znovu nepostavíme".

Prioritou by podľa neho mali byť byty a domy pre veteránov vojen alebo tých, ktorí pracovali alebo pracujú v záujme spoločnosti a nemajú vlastné bývanie. Zelenskyj tiež informoval, že v pláne je aj výstavba pamätníkov, z ktorých jeden "bude vypovedať o zničenom moste v Kyjevskej oblasti, ktorý spájal mestá Irpiň a Buča s Kyjevom". CNN pripomenula, že tento most bol únikovou cestou pre tisíce civilistov, ktorí v marci utekali pred ruským bombardovaním.

Ukrajinský prezident sa v príhovore venoval aj situácii v obliehanom prístavnom meste Mariupol. Označil ju za "naďalej veľmi ťažkú". "Je to jednoducho nehumánne. Ruská federácia to tak urobila. Zámerne. A vedome pokračuje v ničení miest. Vedome sa snaží zničiť každého, kto sa tam nachádza," vyhlásil Zelenskyj.

Uviedol, že "existujú len dva spôsoby", ako situáciu v meste ovplyvniť. "Buď partneri poskytnú Ukrajine všetky ťažké zbrane a lietadlá, ktoré potrebuje, a to bez preháňania okamžite, aby sme mohli znížiť tlak útočníkov na Mariupol a ukončiť blokádu," vyhlásil Zelenskyj. Ako druhý spôsob riešenia uviedol vyjednávanie, v ktorom by partneri Ukrajiny mali tiež zohrávať rozhodujúcu rolu. Ukrajinský prezident súčasne deklaroval: "Od začiatku blokády Mariupola nebolo dňa, aby sme nehľadali riešenie. Vojensky alebo diplomaticky - čokoľvek, čo je potrebné na záchranu ľudí". Dodal, že nájsť takéto riešenie je veľmi ťažké. Zatiaľ podľa neho "neexistujú žiadne úplne reálne možnosti", a to ani vo vojenskej a ani v diplomatickej oblasti.