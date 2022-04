Šialená vražda v Česku! Žena dobodala tri malé deti

Žena v Karlových Varoch v sobotu popoludní dobodala tri malé deti.

Jedno z nich na následky zranení zomrelo, ďalšie dve skončili zranené v nemocnici. Na prípad upozornil server Deník.cz. Krajský policajný hovorca Jakub Kopřiva povedal, že kriminalisti podozrivú ženu zadržali.

"Dnes okolo 16:00 došlo v Karlových Varoch k násilnému trestnému činu, pri ktorom utrpela jedna neplnoletá osoba zranenia nezlučiteľná so životom. Ďalšie dve maloleté osoby boli so svojím zranením prevezené do nemocnice," vyhlásil Kopřiva.

Kriminalisti teraz prípad vyšetrujú. "S ohľadom na samotný začiatok preverovania a prebiehajúce úkony trestného konania nie je možné poskytnúť k prípadu žiadne bližšie informácie," doplnil hovorca.