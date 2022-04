Plnoštíhla žena nevedela nájsť vhodné bikiny, vytvorila vlastnú značku: Aha, koľko už zarobila!

Plnoštíhla žena nevedela nájsť vhodné bikiny na svoju postavu, tak sa rozhodla založiť vlastnú značku – zarobila na nej už vyše 1,8 milióna eur.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Karina Irbyová (32) z austrálskeho Brisbane pravidelne zverejňuje svoje neupravené fotky na sociálnej sieti Instagram. Influencerka je známa aj vlastnou značkou Moana Bikini, ktorá je podľa britského portálu Daily Star známa predovšetkým svojou filozofiou o posilňovaní postavenia všetkých žien v spoločnosti. V exkluzívnom rozhovore pre Daily Star sa Karina podelila o to, ako reaguje na negatívnu odozvu svojich kritikov a kritičiek a o to, ako proti ním bojuje.

„Moana Bikini vznikla, pretože som mala veľa osobných problémov a tiež som vyrastala ako malá surférka. Teda som bola závislá od plaviek, takže v mojej rodine sa vždy tradovalo, že jedného dňa by som mala vlastnú značku založiť,“ povedala Karina s tým, že v tom čase ešte bola podľa jej slov nevzdelaná a o podnikaní nevedela nič. Daily Star píše, že ju to stálo prácu v milovanom lokálnom obchode so surfovacím príslušenstvom.

„Prišla som o prácu, a to ma veľmi ranilo,“ tvrdí Karina. Veľmi ju to rozrušilo. Dodala však, že to bolo hnacím motorom k tomu, aby si uvedomila, že nepotrebuje pracovať tam, kde ju neocenia. Portál tvrdí, že práve toto viedlo Karinu k založeniu vlastnej značky, vďaka ktorej sa ľudia každý deň cítia lepšie.