V koši na bielizeň našla údajný dôkaz, že ju partner podvádza: Brali by ste to ako neveru?

Žena našla v koši na bielizeň falošné mihalnice. Na základe toho vydedukovala, že ju jej partner môže podvádzať.

Používateľka sociálnej siete TikTok zverejnila video, v ktorom v koši so špinavou bielizňou našla čosi, čo ju značne rozrušilo, píše o tom britský portál Daily Star. Išlo o umelé michalnice, ktoré neboli jej, a určite ani jej partnera. Ľudia na internete však začali diskutovať o tom, či ide o ohavné znamenie, alebo iba úprimnú chybu, píše britský portál.

Ak video nejde prehrať, kliknite TU

Ľudia, ktorí si mysleli, že je do toho zapletená iná žena, dokonca navrhli, že by ich mohla nalepiť na partnerove oblečenie. Jeden používateľ jasne skonštatoval, že je to náznak čohosi: „Nechcela ich tam pre Teba, dievča.“ Ďalší používateľ s tým súhlasil: „Miláčik, tá žena sa ti snažila zanechať stopu.“ So skúsenosťou sa podelila i žena, ktorá našla vo svojom aute rôzne dámske doplnky, ktoré jej nepatrili. Jeden z komentujúcich používateľov však ponúkol aj inú alternatívu: „Možno išlo iba o nehodu. Mohli sa mu na oblečenie prilepiť kdekoľvek.“

Pri aktualizovaní príbehu autorka videa napísala, že chce partnera konfrontovať v súvislosti s tým, čo našla, konštatuje Daily Star. „Cítim sa poriadne zle, privádza ma to do šialenstva, ale zistím, čo sa deje,“ napísala.