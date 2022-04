NASA je v pohotovosti: K Zemi sa blíži rekordne veľká kométa!

Obrovské vesmírne teleso sa približuje k Slnečnej sústave. Planéta Zem, naštastie, nie je v ohrození.

NASA zachytila nezvyčajne veľkú kométu smerujúcu k našej planetárnej sústave. Jej ľadové jadro je väčšie ako jadro iných komét - meria okolo 128 kilometrov a je 50-krát väčšie než jadro bežných komét. Váži vyše 500 triliónov ton. Napriek hrozivej predikcii by ľudstvo malo byť v bezpečí. Kométa by mala zastaviť v blízkosti Saturnu a to najskôr v roku 2031.

Odborná verejnosť toto teleso registruje približne od novembra 2010. V tom čase bolo od Slnka vzdialené takmer 5 miliárd kilometrov. Odvtedy je kométa skúmaná a pozorovaná rôznymi teleskopmi vo vesmíre a na Zemi.

Vedci ihneď predpokladali jej abnormálny rozmer na základe silnej aktivity pozorovateľnej z veľkej vzdialenosti. Je stará miliardy rokov, vznikla na začiatku existencie Slnečnej sústavy, ku ktorej sa približuje už najmenej milión rokov.