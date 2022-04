100 dní do začiatku EYOF Banská Bystrica 2022

Do začiatku Európskeho olympijského festivalu mládeže 2022 v Banskej Bystrici zostáva posledných 100 dní, ktorých odpočítavanie sa začne v piatok 15. apríla.

Organizátori s blížiacim sa začiatkom multišportového podujatia, ktoré bude v meste pod Urpínom od 24. do 30. júla 2022, začnú zintenzívňovať a doťahovať prípravy, keďže letný športový sviatok sa nezadržateľne blíži.

EYOF je príležitosť prezentovať sa v pozitívnom svetle pred celou Európou. „Naším cieľom je pripraviť podujatie, ktoré zviditeľní Slovensko i Banskú Bystricu a ukáže, že aj u nás vieme zorganizovať veľké medzinárodné podujatie. EYOF môže pomôcť aj rozvoju športu a jeho popularizácii medzi mladými ľuďmi na Slovensku,“ povedal prezident organizačného výboru a primátor Banskej Bystrice Ján Nosko.

V Banskej Bystrici súťaže v 10 športoch

V marci padlo rozhodnutie, že EYOF 2022 bude pozostávať z desiatich športových odvetví. Pôvodne ich malo byť jedenásť, ale organizačný výbor po preskúmaní okolností a všetkých možností realizácie triatlonových súťaží v Banskej Bystrici a priľahlých regiónoch rozhodol o vypustení tohto športu z programu XVI. letnej edície vrcholného kontinentálneho podujatia pre mládež do 18 rokov. Mladí športovci budú teda súťažiť v atletike, bedmintone, basketbale, cestnej cyklistike, džude, hádzanej, plávaní, športovej gymnastike, tenise a volejbale.

Na konci júla 2022 ožijú športoviská nielen v Banskej Bystrici, ale aj vo Zvolene, Detve, Slovenskej Ľupči a Badíne. „Srdcom celého EYOF bude Športový park, ktorý vznikne v areáli na Štiavničkách. Jeho centrom bude Štadión Slovenského národného povstania. Rokmi zanedbaná športová infraštruktúra dostáva nový šat a po skončení EYOF bude ďalej slúžiť Banskobystričanom, ktorí sa na vynovených športoviskách budú cítiť príjemnejšie,“ uviedol Peter Hamaj, riaditeľ organizačného výboru EYOF 2022.

„Prínosov pre mesto, región a Slovensko vďaka organizácii takéhoto veľkého podujatia je niekoľko. V prvom rade je to propagácia mesta, regiónu a celého Slovenska v zahraničí, či už prostredníctvom účastníkov podujatia, ale aj televíznymi prenosmi a živými prenosmi. Ďalším je zvýšenie cestovného ruchu, či už počas podujatia, ale aj následne po podujatí. To môže priniesť reštart segmentu HoReCa počas leta s tým, že Banskú Bystricu a región navštívi veľké množstvo účastníkov podujatia a divákov. Určite je veľkým prínosom rekonštrukcia športovej infraštruktúry a ďalšej súvisiacej infraštruktúry, ako sú cesty, ubytovacie kapacity a ďalšie vyvolané investície v regióne,“ opisuje výhody organizácie tak multišportového podujatia Peter Hamaj.

EYOF aj na športoviskách Dukly

K úspešnej organizácii chce prispieť aj Vojenské športové centrum Dukla Banská Bystrica, ktoré poskytne svoje športoviská počas tohto významného podujatia pre mladých športovcov. Pre kvalitné zabezpečenie podujatia je spolupráca s Duklou nesmierne dôležitá. „Dukla má nádherný nový štadión a bola by škoda, keby sa nevyužil na také významné podujatie. Takže hlavný stánok bude počas EYOFu práve tu na Štadióne SNP v Banskej Bystrici, kde sa bude súťažiť v atletike. V našej športovej hale budú bojovať džudisti. Takisto zabezpečujeme pre organizátorov aj ubytovanie, medicínske a antidopingové centrum. Myslím si, že celý areál bude v srdci EYOF a teším sa z toho, že takto môžeme prispieť, verím, že k úspešnému podujatiu. Určite sa budeme podieľať na jeho organizácii aj s našimi zamestnancami,“ uviedol riaditeľ VŠC Dukla Matej Tóth, ktorý bude ambasádor festivalu.

Tešia sa na konfrontáciu s najlepšími

EYOF je veľká udalosť nielen pre Banskú Bystricu a okolie, ale aj celé Slovensko a najmä jeho talentovaných športovcov, ktorí sa v domácom prostredí môžu konfrontovať na vrcholnom podujatí s rovesníkmi zo zahraničia. „Súťažiť na EYOF pre mňa znamená možnosť zahrať si proti najlepším tímom z Európy. Veľmi si to cením. Hodnoty olympizmu a fair play sú pre mňa na prvom mieste. Chcem sa presadiť a urobím pre to všetko, ale zároveň si vážim súpera. V rámci družstva to pre mňa znamená podporovať sa vzájomne za akýchkoľvek okolností a dopriať jeden druhému úspech,“ uviedol basketbalista Richard Ondruš, ktorého vzorom je Chris Paul.

Jednou z volejbalistiek v slovenskom drese bude Alexandra Fričová. „Máme príležitosť získať cenné skúsenosti a hrať proti najlepším družstvám. Nie je to podujatie, ktorého súčasťou môžem byť kedykoľvek. Som rada, že sa organizuje práve na Slovensku. Každý veľký turnaj pre mňa znamená odmenu za vykonanú prácu,“ povedala A. Fričová, ktorá vyznáva aj olympijské hodnoty: „Ako športovec s nimi súhlasím. Olympiáda je sviatok, počas ktorého by sa mali tieto hodnoty rešpektovať, ale, samozrejme, aj mimo tohto podujatia. Vnímam ich ako spojenie ľudí bez ohľadu na odlišnosti a rozdiely.“