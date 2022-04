Krajský súd rozhodol: Aký osud čaká Makóa a Beňu?

Bývalý šéf Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovít Makó a bývalý námestník Slovenskej informačnej služby (SIS) Boris Beňa zostávajú stíhaní na slobode. V utorok o tom rozhodol Krajský súd (KS) v Bratislave.

Súd zamietol sťažnosť prokurátora proti minulotýždňovému rozhodnutiu Okresného súdu Bratislava III ako nedôvodnú. Dôvodom je skutočnosť, že nemožno viesť v jednej veci dve paralelné konania.

Predseda senátu KS v Bratislave Peter Šamko v utorok zdôraznil, že predpokladom dôvodnosti vzneseného obvinenia je správny procesný postup, ktorý mu predchádza. "O tej istej veci, o tom istom skutku, by sa malo viesť primárne iba jedno trestné konanie,“ podotkol. Senát preto nehodnotil ani to, či sú výpovede obvinených pravdivé alebo nepravdivé. Podľa predsedu senátu je to vecou pôvodného konania.

"Pri návrhu na väzbu môžeme povedať len svoj názor. Tu je názor taký, že sme sa nemohli dostať ani k hodnoteniu dôvodnosti obvinenia, pretože nám prekáža to, čo mu procesne predchádzalo," zdôvodnil sudca.

Polícia zadržala Ľudovíta Makóa pre krivú výpoveď a prísahu. Borisa Beňu pre krivé obvinenie, prísahu a výpoveď. Prípad sa má týkať skutku, pre ktorý sú obvinení bývalý riaditeľ SIS Vladimír Pčolinský a podnikateľ Zoroslav Kollár. Obaja vinu odmietajú.