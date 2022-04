7 výhod, ktoré vašim očiam zabezpečí laserová operácia očí

Viacerí si na život s okuliarmi už zvykli, niektorí dávajú prednosť kontaktným šošovkám, ktoré sú o niečo praktickejšie. Skutočný problém so zrakom však tieto korekčné pomôcky nevyriešia. Navyše sa s ich nosením spája viacero obmedzení.

Existuje len jedná možnosť, ako si zabezpečiť kvalitný zrak bez toho, aby ste nosili okuliare či kontaktné šošovky. Je ňou laserová operácia očí. Vo svete sa tieto operácie realizujú už desaťročia. Aj na Slovensku máme zopár očných kliník, ktoré takéto operácie vykonávajú, avšak nie všetky z nich disponujú komplexnou ponukou operačných metód či najmodernejšími technológiami. Preto vám pri výbere zdravotníckeho zariadenia odporúčame vsadiť na overenú očnú kliniku. Takou je napríklad iClinic, ktorá ponúka najmodernejšie metódy typu ReLEx SMILE 3D, Z-Lasik Z 3D či FEMTO Z-Prelex.

Ako sa vám zmení život po operácii? Pripravili sme pre vás sumár najdôležitejších výhod, ktoré zvýšia kvalitu vášho života.

Život bez obmedzujúcich korekčných zrakových pomôcok

Ak už nosíte okuliare, asi to dobre poznáte. Potrebujete pomaly ďalšiu tašku či kabelku, aby ste ich mohli mať všetky pri sebe. Najmä pri športovaní, keď potrebujete špeciálne okuliare s nerozbitnými sklami, alebo ak trpíte presbyopiou a potrebujete okrem klasických dioptrických okuliarov aj okuliare na čítanie. Spolu so slnečnými okuliarmi tak môžete mať so sebou naraz aj 3 – 4 typy okuliarov. Po absolvovaní operácie očí by ste toto už vôbec nemuseli riešiť.

Z domu budete odchádzať bez stresu

Ak odchádzate preč z domu a už vás nebaví baliť si so sebou vždy kompletnú výbavu, ako sme opísali v predošlom bode, musíte len veriť, že sa s vašimi okuliarmi nič nestane. Alebo že sa nedostanete do situácie, s ktorou ste nepočítali a budete potrebovať aj iné okuliare než tie, ktoré ste pri odchode z domu mali na nose. Kvalitný zrak po operácii očí vám dá pocit úplnej slobody.

Na dovolenku či za športom bez obmedzení

Okuliare ľudí výrazne obmedzujú, najmä pri športe. Už veľmi krátky čas po absolvovaní operácie môžete bez problémov cvičiť, skákať, lyžovať, plávať, boxovať, hrať futbal, hádzanú či robiť iné športy absolútne bez obáv, naplno a bezpečne.

Aj dovolenku pri mori si budete môcť konečne užiť podľa svojich predstáv. Bez orosených okuliarov, bez sťaženého videnia v hmlistom počasí či bez obáv, že sa nebudete vedieť orientovať v morských vlnách.

Život bez vedľajších účinkov zlého videnia

S neostrým videním idú ruka v ruke aj bolesti očí, hlavy, ale aj zvýšená únava, strata schopnosti sústrediť sa a podobne. Podstúpením laserovej operácie očí môžu aj tieto problémy pominúť.

Šoférovanie bez problémov

Ak máte zlý zrak a neriešite to, šoférovanie sa stáva pre vás a vaše okolie veľmi nebezpečné. Ak si náhodou zabudnete alebo poškodíte okuliare, prípadne, ak vám náhodou vypadne šošovka a vy práve nemáte pri sebe náhradnú, vie vám to totálne znepríjemniť život. Bezproblémový zrak bez okuliarov či iných zrakových korekčných pomôcok zvyšuje nielen vašu bezpečnosť.

Žiadne ďalšie výdavky na okuliare či šošovky

Keď nosíte okuliare už nejaký čas, tak isto dobre viete, že kúpou jedných to ani zďaleka nekončí. Pri každej zmene dioptrie musíte meniť sklá. Ak chcete držať krok s módou, párkrát vymeníte aj zastaraný model. Stáva sa aj to, že okuliare stratíte alebo si ich poškodíte. Tieto situácie sa postarajú o vaše nikdy nekončiace sa investície. Za operáciu očí zaplatíte iba raz a z výborného zraku sa môžete tešiť viac-menej natrvalo. Samozrejme, ak sa rozhodnete pre niektorú z moderných operačných metód a kvalitnú kliniku, akou je aj očná klinika iClinic.

Nosiť okuliare, len keď sa mi chce

Okuliarov sa nemusíte vzdať ani po operácii, ak nechcete. Moderné okuliarové rámy vedia byť štýlové a môžu výborne dopĺňať váš celkový outfit. Dioptrické sklá si vymeňte za sklá bez dioptrií a noste okuliare preto, lebo chcete a iba vtedy, keď chcete. Nie preto, že musíte.

