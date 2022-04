Ako opäť spoznávať svetové metropoly za tie najlepšie ceny?

Aktuálne už nie je v platnosti karanténa po návrate zo zahraničia a väčšina krajín ani nevyžaduje žiadne potvrdenia a COVID pasy. Cestovanie sa tak opäť stáva dostupné pre každého. Ako však cestovať naozaj výhodne a za najlepšie ceny?

Najlepšie poznávacie zájazdy za naozaj výhodné ceny poskytuje Cestovná kancelária DAKA. Ponúka napríklad 5-dňový poznávací zájazd do Paríža za skvelú cenu len 189 €. Počas zájazdu budete môcť spoznať najväčšie krásy tohto veľkomesta, vrátane zámku Versailles, ako aj majestátnu Eiffelovu vežu. V cene je zahrnutá doprava luxusným klimatizovaným autobusom, ubytovanie s raňajkami a skúsený sprievodca, ktorý vám ukáže aj miesta, na ktoré by ste sa bežne nedostali.

Za rovnakú cenu sa dostanete aj na 5-dňový poznávací zájazd do Ríma a Vatikánu alebo Florencie. Za veľmi výhodné ceny sa dostanete aj do Toskánska, Amsterdamu či na Francúzsku riviéru. Hoci je ponuka naozaj široká, zájazdy sa vypredávajú veľmi rýchlo, preto neváhajte a výber zájazdu si zabezpečte s dostatočným predstihom.

Ak obľubujete jednodňové výlety, ich cena začína už na symbolickej sume 19 € a môžete sa tak vybrať do Rakúska, Maďarska, Českej republiky či Poľska. Každý si určite vyberie zájazd podľa svojich predstáv.

Pre tých, ktorí uprednostňujú letecké zájazdy

Cena leteckých pobytov napr. do Dánska a Švédska je v ponuke od 349 €, pričom v cene je zahrnutá letenka, letiskové poplatky, ubytovanie s raňajkami aj skúsený sprievodca. V ponuke nájdete aj veľmi výhodné letecké zájazdy do Škótska, Turecka, Grécka či Španielska. Celú širokú ponuku zájazdov spolu s aktuálne voľnými miestami nájdete na www.cestovnakancelariadaka.sk.

Okrem poznávacích zájazdov ponúka CK DAKA aj pobytové zájazdy do Chorvátska, Talianska, Grécka, Turecka či Bulharska. Ceny sú opäť veľmi priaznivé a ak chcete ísť k moru za najnižšiu cenu, vyskúšajte víkendový zájazd do Chorvátska len za 55 €.

Za krásami Slovenska

Ak cestujete radi po Slovensku, môžete využiť služby Cestovnej kancelárie DAKA ako spoľahlivého autobusového dopravcu. Ich luxusné a moderné autobusy spájajú Bratislavu s Nitrou (9x denne), s Banskou Bystricou (4x denne), s Popradom, Prešovom a Košicami (2x denne), Trnavou (5x denne), so Zvolenom, s Rimavskou Sobotou, Lučencom a Rožňavou (3x denne). Tiež s Michalovcami, Humenným a Bardejovom (1x denne), a to vždy v každom smere. Spolu tak autobusový dopravca Cestovná kancelária DAKA prevádzkuje 18 spojov denne.

Autobusy premávajú podľa platného cestovného poriadku každý jeden deň vrátane víkendov a sviatkov. Všetky autobusy sú vybavené s WC, Wi-Fi, min. 2x TV, DVD, rádiom, chladničkou, kávovarom, klimatizáciou a USB nabíjačkou. Sedadlá sú polohovateľné a polokožené s lakťovou opierkou a s dostatkom priestoru pre cestujúcich. V autobuse sú vám k dispozícii aj teplé a studené nápoje, čerstvé bagety či bohaté doplnky ako cestovateľský balíček, krížovky a rúško.

Ceny lístkov začínajú už od 2,29 € na najkratšom úseku trasy. Dopravca poskytuje aj zľavnené cestovné pre deti, mládež do 24 rokov, osoby nad 65 rokov a osoby ZŤP. Lístky na dané linky je možné pohodlne zakúpiť vopred cez stránku Bus.daka.sk, a to aj s dodatočnou 10 % zľavou, pričom lístok je možné bezplatne zrušiť až do času 15 minút pred odchodom spoja. Samozrejme, lístok je možné zakúpiť aj na autobusových staniciach.

Cestovný poriadok spolu s cenníkom na linku 102 519: Bratislava – Trnava – Nitra – Zvolen – Lučenec – Rimavská Sobota – Rožňava – Košice – Michalovce – Humenné, nájdete TU a na linku 102 516: Bratislava – Nitra – Banská Bystrica – Poprad – Prešov – Bardejov TU.

Prajeme vám šťastnú cestu a krásne zážitky z opätovného objavovania domácich, ale i zahraničných miest.