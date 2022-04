Životné minimum od júla porastie: Krajniak o tom, čo ešte chystá vláda

Životné minimum v SR od júla vzrastie na 233 eur. Uviedol to v relácii RTVS Sobotné dialógy minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak (Sme rodina).

Uviedol to v relácii RTVS Sobotné dialógy minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak (Sme rodina). Diskutoval s exministrom práce Jánom Richterom z opozičného Smeru-SD.

"Česi dvíhajú životné minimum v prepočte o 15 eur. Aj my dvíhame životné minimum od 1. júla o 15 eur, akurát ste zabudli povedať, pán poslanec, že Česi ho zdvihnú na 173 eur a my ho zdvihneme na 233 eur," reagoval Krajniak na Richterovu výčitku, že pri sociálnej pomoci "by sa malo učiť Slovensko" od susednej ČR.

Krajniak pripomenul, že 816.000 dôchodcov už dostalo v rámci tzv. očkovacieho bonusu vyše 238 miliónov eur. "To bolo covidové opatrenie, bola to mobilizácia ľudí, aby sa dali očkovať," oponoval Krajniakovi Richter. Podľa Krajniaka bonus však dostali aj tí dôchodcovia, ktorí už boli dvakrát zaočkovaní a iba za to, aby si zobrali tretiu očkovaciu dávku, zobrali 300 eur.

Krajniak vysvetlil, že v návrhoch, ktoré rezort práce pripravil v rámci inflačnej pomoci, sa ráta s nízkopríjmovými občanmi v dôchodkovom veku. Aj opozícia bude podľa neho mať možnosť zahlasovať za návrh, aby už na prelome júna a júla bol vyplatený predsunutý 13. dôchodok, ktorým sa najviac pomôže nízkopríjmovým.

"Neexistuje v EÚ krajina, v ktorej by sa podarilo to, čo sa podarilo nám, že sme zastropovali ceny elektrickej energie (pre domácnosti) na najbližšie tri roky. To isté robíme aj pri teple. Plyn je väčší problém, tam to budeme ešte musieť riešiť," povedal Krajniak.