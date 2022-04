Jarný Megabank: Niké rozdelí 300 000 € v nikoch!

Osem kôl, osem štedrých odmien a na záver extra bonus vo výške 100 000 €.

Stávková spoločnosť Niké opäť spúšťa populárnu akciu tentokrát s príznačným názvom Jarný Megabank. Hrajte od soboty 9. apríla, celkovo rozdávame 300 000 € v nikoch!

Megabank už tipéri Niké poznajú. Pri dvoch predchádzajúcich edíciách sme klientom rozdali dokopy 675 000 € v nikoch! Nie nadarmo ho označili spomedzi všetkých akcií ako jeden z najobľúbenejších. Preto prichádza jeho ďalšie pokračovanie, tentokrát pod názvom Jarný Megabank a opäť s nadupanou dotáciou!

Tipuj od soboty do piatku

Od 9. apríla až do 3. júna budeš môcť absolvovať 8 kôl. Každé trvá 7 dní a každé má dotáciu 25 000 € v nikoch. Aby si získal podiel z tejto dotácie, musíš v rámci jedného kola v prvý hrací deň po prihlásení sa na svoje konto, alebo po podaní na kartičku v pobočke, potvrdiť záujem o bonus. Následne pretipuj každý deň minimálne 2 € na tiketoch s kurzom aspoň 2,00. Ak to vydržíš sedem dní v rade, vždy od soboty do piatku, odmena ťa neminie.

Bonus – 100 000 € v nikoch!

To však nie je všetko! Je len na tebe, koľko kôl sa rozhodneš absolvovať, no čím viac ich dokončíš, tým bohatšia bude tvoja odmena. A to nielen v rámci hracích kôl. Na záver našej bonusovej akcie rozdáme neskutočných 100 000 € v nikoch. Tento bank sa rozdelí medzi všetkých tipérov, ktorí dokončili aspoň tri týždenné kolá.

Tak čo, ideš do toho? Hraj s nami Megabank až do konca a získaj nielen skvelú odmenu za každé jedno dokončené kolo, ale aj megatučnú prémiu z banku 100 000 € v nikoch. Celkovo rozdáme v rámci tejto akcie horibilných 300 000 € v nikoch. Záleží len na tebe, aký veľký koláč si odrežeš! Prajeme veľa šťastia, čo najviac zelených tiketov a parádne odmeny.

A ak ešte hráčom Niké nie si, aj pre teba sme si pripravili skvelú akciu. Zaregistruj sa práve teraz a ako bonus ti dáme 20 € zadarmo! Vstúp aj ty do Klubu Niké a užívajú si výhody naplno.