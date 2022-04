Bikiny nemusia byť náš nepriateľ: Stále je čas vyladiť formu

Keď sa v lete roku 1946 na luxusné parížske kúpalisko dohrnuli stovky zvedavcov a novinárov, netušili, že budú svedkami revolúcie v plážovej móde. Tá pretrváva už desaťročia.

A aj vďaka nej milióny žien po celom svete rok čo rok na jar riešia rovnakú otázku: ako konečne schudnúť do plaviek?

Je to tak – kým na svete neboli bikiny, mohli dámy kadejaké nedokonalosti tela pomerne úspešne skryť v „milosrdnejších“ kúpacích odevoch. Bikiny, tento kúsoček látky, ktorý na nositeľku „prezradí úplne všetko, až na dievčenské meno jej matky“, ako hovorieval sám ich stvoriteľ Louis Réard, nám nedarujú nič. Môžeme to ostentatívne ignorovať a plavky nosiť bez ohľadu na skutočnosť, že odhaľujú všetky naše prehrešky voči zdravej životospráve – alebo sa môžeme aspoň pokúsiť „chytiť vlak“. Ten, ktorý nás odvezie do stanice Štíhla zdravá postava.

Stop sacharidom

Ruku na srdce: koľko diét ste už vyskúšali? Na koľko „zaručených“ redukčných smerov a postupov ste sa nechali zlákať? A koľkokrát ste si mohli povedať – toto je presne to, čo mi vyhovuje a čo mi navyše aj chutí? Veď si len predstavte: mäkký proteínový chlebík. Množstvo skvelej zeleniny. A áno, aj občasný hriešik – lahodná panna cotta! To všetko sa dá nájsť v spôsobe stravovania, ktorý pokojne môžeme nazvať „znesiteľnou“ diétou. KetoDiet.

Čo teda toto slovo v boji proti kilám a záhybom ponúka? Určite nie týranie hladom. „Pri ketodiéte obmedzíte sacharidy, pridáte kvalitné bielkoviny a zdravé tuky, zeleninu a ovocie, čím telu dodáte všetko, čo na spálenie vašich vlastných tukových zásob potrebuje,“ vysvetľuje hlavná výživová poradkyňa KetoDiet Martina Dvořáková. Nikto po vás nebude chcieť, aby ste si vystačili s jedným tanierikom nekalorického jedla denne. Základom ketodiéty je pravidelnosť aj pestrosť stravovania. A všetko to smeruje k hlavnému cieľu: k odbúravaniu nadbytočných tukových zásob. To robí ketóza – stav, ktorý vyvolá zníženie sacharidov za súčasného navýšenia bielkovín a zdravých tukov.

Na tento spôsob stravovania sa začiatkom roka dala aj sympatická herečka Anka Šišková. Hoci nikdy v živote nemala problém s hmotnosťou, po päťdesiatke sa ani jej nevyhli kilá navyše. KetoDiet podstúpila už pred časom s perfektným výsledkom - mínus 12 kilogramov. A nemusela sa trápiť jedlami, ktoré sa kedysi pri bielkovinových diétach podávali – piť šľahačku, jesť tvaroh a varené hovädzie... „Nie, kdeže. Tu je veľa zeleniny, chutný proteínový chlieb, proteínové cestoviny. Alebo dobré polievky, v nich si každý nájde to svoje. Dokonca sú tu povolené výborné sladké kokosové tyčinky.“

Okamžitá aj dlhodobá odmena

Schudnúť a pritom dopriať malé potešenie maškrtnému jazyku – aj tak môže vyzerať chudnutie v 21. storočí. Takže vlastne netrpí ani hlava, túžiaca po nejakej gastronomickej rozkoši. Či už panna cotta alebo spomínané kokosové tyčinky môžeme pri troche dobrej vôle považovať za malú odmenu v našom úsilí. A to sa hlave páči. „Ľudský mozog miluje okamžitú odmenu a preto aj pri zmene stravovania je dôležité, aby nový typ stravovania nebol o premáhaní, ale o malých zmenách, ktoré prinášajú odmenu a zároveň sú v súlade s dlhodobým cieľom,“ radí odborník na naše vnútro, neuropsychológ Róbert Krause. Okamžitá odmena v podobe povolenej proteínovej maškrty je jedna strana mince. Tou druhou, vari ešte lákavejšou, je obraz nás samých – hoci práve v letných plavkách. A to je motivácia ako hrom. Veď aj Anka Šišková sa pri zhadzovaní kíl teší práve na toto svoje nové „ja“. „Ako herečka stále bojujem s pocitom, že mám natesno ušitý kostým. Takže sa už teším, až si oblečiem seriálový kostým – a on mi bude strašne veľký!“

Dať sa na cestu boja s kilogramami je o rozhodnutí, o motivácii, o vôli nepodľahnúť pri prvom pokušení... Odmenou však počas leta môže byť skvelý pocit, pri ktorom pre vás nebude platiť výrok americkej hviezdy strieborného plátna Esther Williamsovej: „Bikiny sú bezohľadný počin.“