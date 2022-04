Spávate menej ako 7 hodín denne? Pozor, môže to byť nebezpečné! Znepokojujúce odhalenie odborníkov

Príliš krátky spánok zvyšuje riziko obezity. A preukázateľne urýchľuje ukladanie tukov okolo vnútorných orgánov a v oblasti brušnej dutiny.

Je pritom známe, že viscerálny tuk je veľmi nebezpečný, a čím viac ho človek má, tým viac má zaťažené srdce a obehovú sústavu a tým skôr ochorie na diabetes typu 2. Pritom podľa vedcov z americkej Minnesoty sú najviac ohrozené osoby, ktoré spia len štyri a menej hodín denne. „Naša štúdia odhaľuje, že skrátený spánok aj vo veľmi mladom veku u zdravých a relatívne štíhlych osôb vedie k výraznému nárastu konzumácie kalórií a výraznému ukladaniu tuku vo vnútri brucha,“ tvrdí doktor Virend Somers z Mayo Clinic v Minnesote.

Dospelý človek by mal spať minimálne sedem hodín denne, pričom pokiaľ spí menej, preukázateľne u neho dochádza k sérii hormonálnych a metabolických zmien. Jednak telo zvyšuje príjem kalórií a mozog oneskorene reaguje na pocit sýtosti v žalúdku, ale taktiež sa znižuje citlivosť buniek voči inzulínu. Dochádza k mnohým ďalším zmenám, ktoré vedú k vážnym zdravotným komplikáciám. „Normálne sa tuk prednostne ukladá do podkožia. Avšak nedostatočný spánok podľa všetkého presmerováva tuk do oveľa nebezpečnejších oblastí vo vnútri brucha,“ tvrdí doktor Somers.