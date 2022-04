Zdieľate so svojím partnerom financie? Spozornite! Toto všetko to o vás prezrádza

V minulosti to býval väčšinový systém rodinného hospodárenia. Príjmy oboch partnerov sa dali na hromadu a partneri s nimi nakladali spoločne.

Potom prišla éra individualizmu a stále častejšie si manželia držia každý svoje financie sám a iba sa podieľajú na financovaní spoločných potrieb. Ale podľa sociálnych psychológov z New Yorku je to jeden z dôvodov, prečo sú vzťahy dnes menej trvajúce. Zdieľanie financií podporuje pocit prepojenia partnerov. Tí potom častejšie používajú zámená my, naše a nám. Čo posilňuje súdržnosť vzťahu.

Zdieľanie financií potom posilňuje predovšetkým páry so stredne vysokými a nižšími príjmami. Začať hospodáriť spoločne je nielen výrazným gestom oddanosti jeden druhému a spoločnému životu, ale aj krokom posilňujúcim vzťah. Dvojica totiž o to viac uvažuje ako my, nie ako ja a ty. „V našom výskume sme preukázali, že páry so zdieľanými financiami častejšie zažívajú pozitívnejšie a stabilnejšie interakcie, ktoré ich tiež podporujú v používaní zdieľaného jazyka pri popisovaní vzťahu. Zámená ako my, nám, naše sú častejšie ako ja a moje,“ tvrdia psychológovia z Cornell University v New Yorku.

Zo štúdie tiež vyplýva, že páry majúce zdieľané financie používajú častejšie slová súhlasiť, prepojenie, priateľ, vľúdnosť, počúvať a pokoj. „Individualistické kultúry majú tendenciu zameriavať sa na identitu ja, zatiaľ čo kolektivistické kultúry sa zameriavajú na členstvo v skupine a identitu my. Niet divu, že v kolektivistických kultúrach vzťahy končia rozchodom menej často,“ tvrdia autori, ktorých štúdiu publikoval odborný časopis Personality and Social Psychology.