Tatranci hodnotia končiacu sa zimnú sezónu: Chaos v pravidlách, Slováci utekali za hranice

Tatranci považujú končiacu sa zimnú sezónu za reštart po dvoch rokoch pandémie.

„Porovnávať ju s rokom 2020, 2021 alebo nebodaj 2019, je nerelevantné. Každá z týchto zím bola úplne iná, nehovoriac o úplnom lockdowne v roku 2021,“ skonštatovala riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry Lucia Blašková.

Návštevnosť regiónu ani obsadenie ubytovacích zariadení podľa nej nedosahovali žiadne rekordy. Priemer v hoteloch priamo v horách sa pohyboval na úrovni od 60 do 70 percent, v podhorí to bolo ešte menej. „Ani jednodňových návštevníkov nebolo toľko, ako sme zvyknutí. Jednoznačný dôvod boli opatrenia a OTP režim. Často to bolo nad rámec prijatých pravidiel v iných krajinách, zahraniční hostia sa v nich nevedeli vyznať a Slováci už neboli ochotní ich ďalej akceptovať, keďže si pár kilometrov za hranicami mohli dovolenky užívať slobodne,“ upozornila Blašková.

Najsilnejšie bolo podľa nej obdobie od Vianoc do konca zimných prázdnin, v tom čase boli aj zápchy, množstvo ľudí na zjazdovkách aj turistických chodníkoch. Potom však návštevnosť rapídne klesla, počas jarných prázdnin sa mierne zdvihla, avšak ani jeden týždeň neprekvapil. „Hotely mali stále voľné kapacity, zjazdovky či akvaparky by takisto 'zniesli' aj vyššiu návštevnosť,“ dodala riaditeľka.