Splnomocnenec vlády upozorňuje na možnú ďalšiu vlnu utečencov: Autentická výpoveď priamo z Užhorodu

Poradca predsedu vlády SR pre cezhraničnú spoluprácu Eduard Buraš upozorňuje na možnú ďalšiu utečeneckú vlnu z Ukrajiny.

Aktuálne čísla hovoria o pomerne nízkych počtoch ukrajinských utečencov prichádzajúcich na Slovensko, treba sa však podľa neho pripraviť na zhoršenie situácie. Poukázal na to, že v Zakarpatskej oblasti, ktorá susedí so Slovenskom, je už zhruba 400.000 vnútorných presídlencov a toto číslo rastie.

"Do Užhorodu prichádzajú vlaky z miest, ktoré sú bombardované, a dosvedčujú ten nával migrantov. My skutočne nevieme povedať, kedy sa to pohne k nám alebo ktorým smerom, či to pôjde na Malé Slemence, na Vyšné Nemecké či možno do Maďarska. Je to pre nás, ale aj pre nich taká neistota, lebo aj samotný gubernátor Zakarpatskej oblasti nevie povedať, čo môže spôsobiť to, že sa tá vlna pohne. My v tejto chvíli môžeme urobiť iba jedno, a to pripraviť sa na to," uviedol Buraš v pondelok v Košiciach.

V nedeľu (3. 4.) navštívil Užhorod a tamojšiu vlakovú stanicu. Mnohí utečenci pred vojnou nevedia, kam pôjdu ďalej, a v prvom rade hľadajú bezpečie. "Videli sme tie ustráchané tváre ľudí, detí, pohyby bez duše, ľudí, ktorí boli 30 dní ukrytí v podzemí," povedal Buraš. Vysídlené rodiny zvyčajne čakajú na ďalší vývoj situácie, ukrajinsko-ruské rokovania a možné ukončenie vojny. Buraš pritom nepredpokladá, že by k bombardovaniu ruskou armádou došlo priamo v Zakarpatsku, keďže táto oblasť nemá také objekty, aké boli cieľom útokov v ostatných dňoch, ako sú rafinérie alebo veľké potravinové sklady.