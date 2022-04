Irán tvrdí, že sa na rokovania vráti: Má však túto jednu zásadnú podmienku

Irán sa vráti na rokovania do Viedne iba za účelom obnovenia jadrovej dohody so svetovými mocnosťami z roku 2015. V pondelok to vyhlásil hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Saíd Chátibzáde. Informovala tom agentúra AFP.

"Nepôjdeme do Viedne na ďalšie rokovania, ale na finalizáciu jadrovej dohody," uviedol Chátibzáde pred novinármi v iránskej metropole Teherán. Irán však zároveň pripustil, že naďalej existujú viaceré otázky, v ktorých sa s USA ešte nedohodli. "Ak Washington odpovie na nevyriešené otázky, môžeme sa čo najskôr vrátiť do Viedne," uviedol. Diplomati z Británie, Číny, Francúzska, Nemecka, a Ruska začali rozhovory s Teheránom o oživení jadrovej dohody koncom novembra minulého roka. Spojené štáty sa na rokovaniach prebiehajúcich vo Viedni zúčastňujú len nepriamo, keďže už oficiálne nie sú zmluvnou stranou dohody. Rokovania o obnovení dohody z roku 2015 sa podľa diplomatov blížili k úspešnému zavŕšeniu. V marci však boli prerušené po tom, ako Rusko na poslednú chvíľu žiadalo od USA garancie, že sankcie uvalené na Moskvu pre inváziu na Ukrajinu nebudú mať vplyv na obchodovanie Ruska s Iránom, pripomína AFP. Spojené štáty od jadrovej dohody s Iránom odstúpili v roku 2018, za vlády prezidenta Donalda Trumpa. Následne USA obnovili svoje sankcie voči Iránu. V reakcii na to Teherán do značnej miery upustil od obmedzenia svojich aktivít v oblasti využívania jadrovej energie.