Predseda Hlasu-SD Peter Pellegrini sa obúva do vlády: Je to skupina amatérov! V niečom aj pochválil

Slovensko v ťažkých časoch riadia ľudia, ktorí často nemajú za sebou skúsenosti ani s manažovaním menšieho podniku, nieto ešte s politikou. V diskusii na tému prvých dvoch rokov vlády to v TASR TV povedal predseda mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini.

"Mnohí sa tým pred voľbami ešte pýšili. Že preto budú najlepší lídri tejto krajiny, lebo so štátom a riadením nemali nikdy nič spoločné," uviedol Pellegrini.

S predsedom vlády Eduardom Hegerom (OĽANO) súhlasí, že pandémia nového koronavírusu a následne vojna na Ukrajine sú bezprecedentné a Slovensko zažíva ťažké časy. "Ale práve v takýchto časoch sa ukazuje, či má človek alebo skupina ľudí schopnosť riadiť štát. Žiaľ, tu sa ukázalo, že máme vládu, ktorá je veľmi amatérska, nepripravená a neodborná," vyhlásil predseda Hlasu-SD s tým, že vláda v zásadných otázkach zlyhala.

Za prácou Matovičovej a Hegerovej vlády vidí pozitívum v pandemickej pomoci ministerstva práce aj v tom, že dotiahlo do konca vyriešenie nespravodlivosti pri dôchodkoch niektorých ročníkov žien. Poukázal, že Hlas-SD v parlamente podporil množstvo vládnych návrhov na boj s pandémiou a podporí aj tie na boj s migračnou a veľkou ekonomickou krízou.

Za veľkú hrozbu považuje rastúcu infláciu. Poliaci a Česi podľa neho preto znižovali DPH na vybrané komodity. "V Maďarsku sa zastropovali ceny pohonných látok, v Rakúsku poslali každej domácnosti energetický šek," pripomenul s tým, že prichádza obrovská kríza. "Státisíce našich občanov budú zažívať biedu, na akú posledných desať až 20 rokov neboli zvyknutí," varuje Pellegrini.

Obrovské hospodárske problémy by podľa neho Slovensku spôsobilo, ak by Ruská federácia zastavila predaj ropy a plynu do krajín Európskej únie. Preto apeluje na premiéra Hegera, aby na európskej úrovni presadzoval riešenia zohľadňujúce hospodárske záujmy Slovenska.

Hlas-SD podporil poskytnutie pomoci Ukrajine vrátane munície a paliva, ale lietadlá MiG-29 a protilietadlový systém S-300 podľa neho potrebujeme na vlastnú ochranu. "Slovensko podľa mňa vzhľadom na svoju veľkosť a silu ekonomiky urobilo v armádnej oblasti dosť a teraz by sme sa mali fokusovať na ľudí, ktorí odtiaľ utekajú," povedal Pellegrini.

V súvislosti s odídencami z Ukrajiny skritizoval štát a ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO), ktorí podľa Pellegriniho zlyhali. Vyzdvihol prácu dobrovoľníkov a samospráv. "Ak by sme celú pomoc nechali od začiatku na štát, tak máme medzinárodnú hanbu," uzavrel Pellegrini.