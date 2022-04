Szövetség - Aliancia reaguje na Hegerove slová o roku vo funkcii: Vláda nie je schopná riešiť problémy

Vláda Eduarda Hegera zdedila od kabinetu Igora Matoviča (obaja OĽANO) neschopnosť riešiť problémy promptne a účinne, ako aj to, že namiesto riešení sa zameriava na hľadanie vinníkov. Vyhlásila to mimoparlamentná Aliancia v reakcii na uplynutie prvého roka od vymenovania Hegerovho kabinetu.

Strana apeluje na vládu, aby poskytla občanom strategický plán pre zníženie ekonomických dôsledkov vojny na Ukrajine, inflácie a pre dlhodobé riešenie utečeneckej krízy.

"Vláda už neraz dokázala, že pre riadenie krajiny ani v mierových časoch nedisponuje dostatočnou profesionálnou výbavou, jej ministri majú čo robiť, aby sa sen Igora Matoviča nesplnil. Aby sa súčasná vláda nezapísala do dejín, a to tým, že nás svojou neschopnosťou privedie na mizinu," podotkla Aliancia. Občania, podnikatelia a samosprávy sa podľa strany nedočkali pomoci vzhľadom na vysoké ceny energií a potravín pred vojnou ani po nej. Strana podčiarkla, že vláda by mala už teraz riešiť situáciu po prípadnom prerušení alebo zastavení dodávok ruskej ropy a zemného plynu.

Čo sa týka utečeneckej krízy, Aliancia hovorí o nezvládnutí prvej vlny zo strany vlády, ktorá sa navyše "zaplietla do ďalšieho klientelizmu". Podotkla, že humanitárnej katastrofe sme sa vyhli len vďaka dobrovoľníkom, mimovládnym organizáciám, starostom a samosprávam. "Teraz je rad na vláde," vyhlásila Aliancia s tým, že je načase predstaviť plán pre integráciu ľudí utekajúcich pred vojnou i plán zvládnutia hospodárskej krízy.

Aliancia skonštatovala, že hoci nemá vo svojom portfóliu záložku pre pochvalu vlády, no vojna na území Európy a bezprostredne za našimi východnými hranicami prepísala všetko. Do útoku na Ukrajinu bolo podľa Aliancie Hegerovou najväčšou zásluhou, že udržal pokope koalíciu rozhádanú pre expremiéra Matoviča. "V tomto úsilí mu, paradoxne, pomáha aj ruská invázia, ktorá nezjednotila len Európu, ale aj slovenskú vládu, ktorá Slovensko postavila na správnu stranu dejín," uznala Aliancia. Ani to však podľa nej nenahradí chýbajúcu odbornosť a legislatívnu zdatnosť ani plnenie sľubov z vládneho programu.

Strana zároveň namieta, že investície vlády obchádzajú východ a juh Slovenska, nestavia sa infraštruktúra a nemyslí sa na tieto regióny ani pri zásadných reformách, ako reforma nemocníc či súdna mapa. Pripomenula vlastné návrhy na zvládanie pandémie i na pomoc malým a stredným podnikateľom a občanom s minimálnou mzdou či dôchodkom v čase energetickej krízy.