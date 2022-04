Pápež František zvažuje návštevu Kyjeva! Ruského prezidenta Vladimira Putina označil za potentáta

Pápež František zvažuje, že navštívi Kyjev. "Áno, je to možné," povedal dnes novinárom v lietadle cestou na Maltu. Podrobnosti podľa agentúry Reuters neuviedol. V prejave na Malte, kde je na dvojdňovej návšteve, v sobotu ruského prezidenta Vladimíra Putina nepriamo označil za potentáta v zajatí nacionalistických záujmov, ktorý podnecuje konflikty. Hovoril o tieňoch vojny prichádzajúcich z Východu.

Ak by sa František skutočne rozhodol navštíviť Kyjev, kam ho pozvali ukrajinskí politici i náboženskí predstavitelia, stal by sa najznámejšou osobnosťou, ktorá by tak počas vojny urobila. Veľký ohlas v marci vyvolala návšteva ukrajinskej metropoly českým premiérom Petrom Fialom a jeho náprotivkami z Poľska a Slovinska, ktorú pozorovatelia hodnotili ako silný signál podpory Kyjevu, ktorý čelí agresii Moskvy.

"Z východu Európy, z krajiny, kde vychádza slnko, sa teraz rozšírili temné tiene vojny. Mysleli sme si, že invázia do iných krajín, divoké pouličné boje a atómové hrozby sú ponurými spomienkami na vzdialenú minulosť," povedal pápež v prejave k maltským predstaviteľom . "Avšak ľadové vetry vojny, ktoré prinášajú len smrť, skazu a nenávisť, sa mocne opreli do životov mnohých ľudí a zasiahli nás všetkých," dodal.

"Zase znovu nejaký potentát, bohužiaľ v zajatí anachronických tvrdení týkajúcich sa nacionalistických záujmov, vyvoláva a podnecuje konflikty, zatiaľ čo obyčajní ľudia cítia potrebu budovať budúcnosť, ktorá buď bude spoločná, alebo nebude vôbec," vyhlásil tiež.

Novinári si dnes všimli, že keď 85-ročný pápež v Ríme nastupoval do lietadla, tak nešiel po schodoch, ale využil zdvíhaciu plošinu. Podľa Reuters to bolo prvýkrát. František, pre ktorého je cesta na Maltu 36. cestou do zahraničia vo funkcii, trpí problémami s nervami, ktoré mu spôsobujú bolesti nôh. V lietadle mal pápež podľa novinárov dobrú náladu, ale uličkou stroja šiel s ťažkosťami.

Pontifex musel vo februári zrušiť cestu do Florencie a nezúčastnil sa ani omší počas Popolcovej stredy kvôli akútnej bolesti kolien. Vlani v júli strávil desať dní v nemocnici po plánovanej operácii, pri ktorej mu lekári odobrali časť hrubého čreva.