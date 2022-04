Navštívi pápež František ukrajinský Kyjev? Novinárom prezradil veľkú správu

Pápež František v sobotu dopoludnia pricestoval na dvojdňovú návštevu Malty, kde sa stretne s prezidentom Georgom Vellou aj premiérom Robertom Abelom.

Prednesie aj prejav k štátnym predstaviteľom a diplomatom, v ktorom by mal podľa agentúry AP upozorniť na výzvy, ktorým Európa čelí v otázkach migrácie.

Novinári si dnes všimli, že keď 85-ročný pápež v Ríme nastupoval do lietadla, tak nešiel po schodoch, ale využil zdvíhaciu plošinu. Podľa agentúry Reuters to bolo prvýkrát. František, pre ktorého ide o 36. cestu do zahraničia vo funkcii, trpí problémami s nervami, ktoré mu spôsobujú bolesti nôh. V lietadle mal pápež podľa Reuters dobrú náladu, ale uličkou stroja šiel s ťažkosťami.

Pápež František zvažuje, že navštívi Kyjev. Novinárom v lietadle cestou na Maltu povedal, že je to možné. Na správu upozornila televízia Markíza. Žiadne podrobnosti ale hlava katolíckej cirkvi neuviedla.

Pontifex musel vo februári zrušiť cestu do Florencie a nezúčastnil sa ani omší počas Popolcovej stredy kvôli akútnej bolesti kolien. Vlani v júli strávil desať dní v nemocnici po plánovanej operácii, pri ktorej mu lekári odobrali časť hrubého čreva.