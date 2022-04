Kľúčoví svedkovia korupčných káuz skončili v putách: Makó a Beňa údajne krivo vypovedali!

Polícia zadržala kľúčových svedkov v korupčných kauzách bývalého šéfa Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovíta Makóa a bývalého námestníka Slovenskej informačnej služby Borisa Beňu pod dozorom Krajskej prokuratúry Bratislava.

Informáciu o zadržaní pre TASR to potvrdil hovorca Krajskej prokuratúry v Bratislave Juraj Chylo. Krajská prokuratúra, ktorá prípad dozoruje, nateraz podľa slov hovorcu nebude poskytovať bližšie informácie.

Podľa informácií televízie Markíza a Denníka N ich majú stíhať za krivú výpoveď v kauze Vladimíra Pčolinského. Bývalý šéf SIS je doteraz obvinený z korupcie. Jeho prípad vyšetruje NAKA. Pčolinský a Beňa mali podľa Markízy za úplatok vo výške 40-tisíc eur zastaviť odpočúvanie a rozpracovanie Zoroslava Kollára. V tomto prípade vypovedal aj Ľudovít Makó.

Makóa a Beňu zadržala bratislavská polícia. Prípad vyšetruje vyšetrovateľ Okresného policajného riaditeľstva Bratislava 3 Marek Kazík.

Advokát Ľudovíta Makóa podľa Denníka N povedal, že zo zadržania svojho klienta je veľmi prekvapený. „Zatiaľ nemôžem dať žiadne vyjadrenie, som veľmi prekvapený z takého postupu. Nepoznám ani obsah uznesenia, akurát idem na úkon,“ povedal Zoltán Perhács.

Obhajca Borisa Beňu vyhlásil, že obvinenie z krivej výpovede považuje za “účelovo vyfabrikované a nezákonné”, informoval Denník N. Hlavným účelom je podľa Petra Kubinu zrejme vytvoriť kulisy a zámienku pre generálnu prokuratúru na opätovné zrušenie obvinenia Vladimíra Pčolinského podľa paragrafu 363.

“Vedľajším účelom je odstrašenie a znechutenie všetkých osôb, ktoré v posledných mesiacoch a rokoch vypovedajú o závažnej korupčnej a organizovanej trestnej činnosti, aby si radšej povedali, že im to za to nestojí. V tomto konaní vidím rovnaký rukopis ako v prípade nezákonne obvinených vyšetrovateľov NAKA. A presne tak isto to aj dopadne,“ povedal Kubina. Kubina považuje za tristné, že sa na toto niektoré orgány činné v trestnom konaní prepožičiavajú.

Práve kauza Pčolinského spustila celú vojnu v polícii. Len minulý týždeň Najvyšší súd právoplatne rozhodol o vine šéfa kontrarozviedky SIS Petra Gašparoviča, kde ako kľúčových svedkov uznal práve Beňu a Makóa. Informoval Denník N.