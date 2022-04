Dievčina pred svojím novým frajerom zadržiavala vetry, škaredo sa jej to vypomstilo: Skončila v nemocnici!

Keď ste sa práve ocitli v novom vzťahu, je normálne, že v blízkosti partnera sa snažíte vyzerať čo najlepšie.

Či už ide o mejkap, obliekanie sa ba dokonca aj o udržiavanie bežných telesných funkcií v tajnosti. Jednu ženu to však dostalo až do nemocnice, informuje britský portál The Sun, podľa ktorého sa snažila nepúšťať vetry v prítomnosti svojho partnera. Na sociálnej sieti TikTok zverejnila video, v ktorom celú kurióznu situáciu opisuje. Video sa stalo virálnym a má viac ako dva milióny zhliadnutí.

Žena z Írska v ňom vysvetľuje, že s partnerom boli stále spolu. Aj napriek tomu, že sa podľa portálu v jeho prítomnosti cítila vždy skvelo, tak ako mnohí z nás, nikdy pred ním neprdela. Na TikToku však ostatných varovala, že niekedy je ale lepšie prdnúť si, keďže jej sa to vypomstilo natoľko, že skončila na nemocničnom lôžku. „S priateľom robíme všetko spolu. Teraz mi však kvôli tomu, že som pred ním neprdela, musia odstrániť slepé črevo,“ napísala.

Divákov video ohromilo a mnohé ženy v komentároch vyjadrili strach, že sa im môže stať to isté. Jedna používateľka napísala: „Omg, ja svoje prdy pred Deanom zadržiavam celé roky!“ Na to žena, ktorá video zverejnila odpísala síce stroho, no jasne: „Len začni prdieť.“ Hoci existuje len málo výskumov, ktoré by dokazovali, že zadržiavanie plynu vám môže spôsobiť dlhodobé problémy, portál s odvolaním sa na Healthline tvrdí, že môže spôsobiť nepohodlie a najlepšie je jednoducho si uľaviť.