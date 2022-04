Neviete čo s voľným časom? SND prináša najlepšie inscenácie minulej sezóny

Akadémia divadelných tvorcov pripravila v apríli prehliadku desiatich inscenácií nominovaných na Cenu Akadémie za divadelnú inscenáciu sezóny 2020/2021. V Slovenskom národnom divadle (SND) môžu diváci vidieť v apríli až polovicu z nich. TASR o tom informovala PR manažérka Jana Alexová.

Naša prvá scéna bude počas prehliadky inscenácií nominovaných na Cenu Akadémie hostiť nominované inscenácie zo Štátneho divadla Košice, Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene a Slovenského komorného divadla v Martine. "Diváci tak budú mať príležitosť v SND vidieť to najlepšie, čo za uplynulú sezónu vzniklo v slovenskom divadelníctve," dodala Alexová s tým, že medzi nominovanými inscenáciami má svoje zastúpenie aj SND. Akadémia divadelných tvorcov na ocenenie nominovala dve inscenácie režiséra Matúša Bachynca Milada a Hriech/Její pastorkyňa.

Okrem nominovaných inscenácií zo svojej produkcie predstaví SND v sobotu 2. apríla titul režisérky Júlie Rázusovej Borodáč alebo Tri sestry v podaní hercov Štátneho divadla Košice. Divadlo Jozefa Gregora Tajovského bude v SND hosťovať 8. apríla s inscenáciou Čepiec (réžia Peter Palik). Slovenské komorné divadlo Martin sa na doskách SND predstaví 21. apríla s titulom o nekonečnej stavbe slovenskej diaľnice "D1", čo je pracovný názov inscenácie v réžii Lukáša Brutovského.

"Je to téma, ktorá je od základov spolitizovaná, a preto je aj tak smiešno-trápna. Tlačíme to pred sebou ako odsunutú úlohu, no v inscenácii nám ide ešte o čosi viac – vnímať to trochu metaforicky, ako prízrak našej národnej ťapákovčiny," hovorí Brutovský o inscenácii venovanej stavbe diaľnice, ktorá by mala spojiť Bratislavu s Košicami. Inscenáciu poňal ako stavebný proces, javisko sa tak počas predstavenia mení na stavenisko. Herci sú robotníkmi, tanečníkmi aj bábkohercami.

Akadémia divadelných tvorcov prvýkrát udelila divadelné ceny v roku 2019. Vznikla vtedy ako nová iniciatíva, ktorá spája osobnosti slovenskej divadelnej kultúry a prostredníctvom ceny chce podnietiť diskusiu o divadle medzi divadelnou kritikou a tvorcami divadla.

Aktuálne sa do Ceny Akadémie divadelných tvorcov prihlásilo 28 divadiel s 33 inscenáciami. Porota vybrala desiatku nominácií. Ich prehliadka sa koná v Bratislave od 2. apríla do 2. mája v štyroch divadlách. Okrem SND aj v priestoroch divadla Ticho a spol., A4 a LAB VŠMU.