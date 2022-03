Nostradamova predpoveď na rok 2023 naháňa strach: Peklo na zemi! Proroctvá, ktoré sa čítajú len veľmi ťažko

Aj keď sa môže zdať, že to je ešte ďaleko, čas letí a niekedy je dobré byť pripravený úplne na všetko. Čo nám prinesie rok 2023? Francúzsky filozof Nostradamus poodhalil sériu mrazivých proroctiev a padli slová aj o vojne. Predpovede, ktoré sa čítajú len veľmi ťažko.

Francúz vyslovil tisíce proroctiev do budúcnosti vo svojej knihe „Les Prophéties“. Aj keď vyšla ešte pred 450 rokmi, obsahuje hrozivé predpovede od vzostupu Hitlera po streľbu na Johna Fitzgeralda Kennedyho až po útoky z 11. septembra. Ako uvádza portál Daily Star, slávny filozof, prorok a lekár Michel Nostradamus tvrdí, že konflikt na Ukrajine by mohol v roku 2023 prerásť do „veľkej vojny“, ktorú prirovnáva k tretej svetovej vojne.

Nostradamus píše o „siedmich mesiacoch Veľkej vojny a mŕtvych ľuďoch v dôsledku zla. Rouen, Evreux nepadne do rúk kráľa“. Možno to vnímať ako narážku na ešte väčší konflikt, ktorý pramení z problémov na Ukrajine. Sedemmesačné obdobie konfliktu sa môže spočiatku zdať ako dôvod na oslavu, ale vzhľadom na desivý jadrový arzenál krajín vrátane Ameriky a Ruska, rozhodne nejde o pozitívnu predpoveď.

Filozof tiež naráža na „Nebeský oheň na kráľovskej budove“, ale podľa Daily Star ide o niečo zlovestnejšie ako požiar v dome Harryho a Meghan. V Biblii sa súdny deň alebo „koniec časov“ spája s ohňom ako kľúčovým faktorom konca sveta. Predpokladá, že z popola civilizácie vzíde nový svetový poriadok.