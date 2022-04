Patrik Švajda a Zlatica Puškárová tajili veľké prekvapenie: Ich rodina sa rozrástla!

Obľúbené televízne tváre Patrik Švajda (49) a Zlatica Puškárová (44) sú radosťou bez seba. Nielenže žijú už roky v harmonickom manželstve, ich krásna rodina sa opäť rozrástla.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Je známe, že pre Švajdu je to už druhé manželstvo a z toho prvého má už dvoch dospelých synov.V rodine tak privítali ďalšieho chlapa, ktorý dostal meno Andrej, a podľa slov moderátora je to poriadny kus chlapa. Zatiaľ čo však túto krásnu novinku držali v tajnosti, stihli už aj veľkú slávnosť.

Švajdovci prežívajú krásne dni. Do rodiny totiž privítali nového človiečika, ktorý ich životy naplnil obrovským šťastím. Patrikov syn, ktorý nesie meno po otcovi, sa totiž tiež stal otcom. Celá rodina dokázala toto tajomstvo držať pod zámkou už nejaký čas, ale radosť, ktorú prežívajú, napokon priznali. „Pocity sú to veľmi krásne, i keď si to ešte neviem poriadne uvedomiť, doba čakania na maličké bábätko u nás bola špecificky krátka, pretože náš syn Adamko má len štyri roky,“ povedal Novému Času Švajda, z ktorého sa tak stal dedko prvýkrát.

Vo svojom vnukovi sa vidí, a rovnako tak aj Zlatica, pre ktorú je síce nevlastný, ale to na láske, ktorú k nemu cíti, nič nemení. „Vnuka Andrejka už máme doma a je to valibuk, veľmi sa mu tešíme,“ prezradila tvár spravodajstva. Rodina už stihla dokonca v tajnosti zorganizovať aj veľkú slávnosť: „Teraz, akurát minulý týždeň, mal vnúčik už aj krstiny, na ktorých sme boli. Môj syn Paťo je šťastný, my sme šťastní a dúfam, že ho čím skôr budem môcť rozmaznávať,“ prezradil svoje plány moderátor.

Medzi jeho najmladším synom a vnukom však veľký vekový rozdiel nie je, na čom sa všetci aj pobavili. „Náš najmladší Adamko bude mať veľmi dobrého kamaráta napriek tomu, že je jeho strýko,“ dodal so smiechom markizák.