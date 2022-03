Nepodceňujte viditeľné zmeny na nechtoch! Lekár varuje: Môže ísť o smrteľné ochorenie

Lekár na sociálnej sieti TikTok vo videu varoval pred ignorovaním pozorovateľných zmien na nechtoch. Podľa neho môžu byť príznakom smrteľnej choroby.

Doktor Raj Keran z Národnej zdravotnej služby v Anglicku prezradil, že jedna drobná zmena na nechte môže znamenať rakovinu. Na svojom profile zverejnil reakciu na video od inej osoby, v ktorej reaguje na pruh na nechte. Pacient si pritom celé desaťročie myslel, že prúžok je len zvláštnou výnimočnosťou, píše britský portál The Sun. Následne mu však diagnostikovali rakovinu.

Britský lekár hovorí: „Tmavý pásik na nechtoch môže mať veľa príčin – od infekcie, vedľajších účinkov liekov, traumy, krvných zrazenín... Jednou konkrétnou príčinou je aj jeden zriedkavý typ rakoviny kože nazývaný melanóm alebo v tomto prípade subungválny melanóm pod nechtom.“ Podľa portálu ide o rakovinu kože pod nechtami, na rukách i nohách, a je obzvlášť ťažké ho včas zachytiť a liečiť.

Ľudia sa často mylne domnievajú, že ich necht je len otlačený. Niektorí si zmenu nevšimnú vôbec. Podľa The Sun na nechte môže byť čierny alebo hnedý pásik, oddelený od nechtového lôžka, môže byť tenký alebo i prasknutý. Taktiež sa môže vytvoriť modrina, ktorá nezmizne napriek rastu nechtu. Koža okolo nechtu môže tiež stmavnúť. Melanóm je najnebezpečnejšia forma rakoviny kože a zvyčajne je výsledkom vystavenia UV žiareniu (slnečné svetlo alebo soláriá). Pokiaľ sa ochorenie zachytí včas (v prvom štádiu), šanca na prežitie je až 90 percent.

Podľa doktora Kana však tmavý pásik na nechte nemusí byť vždy nevyhnutne škodlivý. Jeden mal dokonca on sám na prstenníku. „V skutočnosti je to celkom bežné u ľudí s tmavšou pokožkou,“ prezradil. Podľa neho ide o melanonychiu, ktorá sa môže prirodzene vyskytnúť u afroamerických, hispánskych, indických a iných rás tmavej pleti, píše The Sun odvolávajúci sa na WedMD. Vyzerá to ako niekoľko pásikov idúcich od nechtového lôžka ku špičke nechtu a vekom môžu byť hrubšie.

Lekár Karan však varoval, že v prípade akejkoľvek pozorovateľnej zmeny na pokožke či zmene veľkosti, farby alebo tvaru nechtov by ste mali navštíviť odborníka. Najčastejším znakom rakoviny kože je zmena na materskom znamienku, pehy alebo škvrny na koži.

Nechty môžu prezradiť veľa o zdraví človeka, rovnako ako prsty. Napríklad paličkovité nechty - keď sa nechty zväčšia a zakrivia okolo končekov prstov, môžu byť príznakom rakoviny pľúc. Je to znamenie, že v tele je nedostatok kyslíka a môže to byť aj dôsledok pľúcneho abscesu alebo vrodenej srdcovej choroby. Horizontálne hrebene na nechtoch, známe ako Beauove línie, môžu naznačovať problémy s obličkami, štítnou žľazou alebo dokonca mumpsom. Ak máte žlté alebo zelené nechty, môže ísť o plesňovú infekciu, ktorá, ak je častá, môže byť skorým príznakom cukrovky.